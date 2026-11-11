María Corina Machado dice que transición en Venezuela "avanza no siempre en línea recta"

Caracas, Venezuela. La líder opositora venezolana María Corina Machado considera que Venezuela "ya está en una transición a la democracia" que "avanza no siempre en línea recta", según dijo el martes al participar de forma virtual en un evento en Miami. Machado indicó que la "resistencia ha dado sus frutos" tras recibir el Premio Sebastián Piñera a la Libertad 2026 en el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, una asociación de exmandatarios iberoamericanos de derecha a los que la premio Nobel de paz agradeció por sus aportes a la lucha en Venezuela.

"Ahora estamos en medio ya de una transición a la democracia, una transición que avanza no siempre en línea recta, pero sí en la dirección correcta, porque al final lo que va a prevalecer es la voluntad soberana de los venezolanos, y esa voluntad es indeclinable", manifestó ante el Miami-Dade College (MDC). La líder venezolana, quien volvió a su país el pasado 25 de octubre, después de casi diez meses en el exterior, agregó que la "proyección" de dicha voluntad venezolana "hacia la victoria se ha hecho irreversible". También resaltó que "Venezuela finalmente afronta con optimismo estos nuevos vientos de libertad" que se "comienzan a respirar", y que, "a pesar de todas las pérdidas, caídas y dolores", ella y sus aliados están en "la posición más sólida posible para refundar un orden de genuina libertad" en el país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La opositora manifestó que la lucha de Venezuela, al igual que la de Cuba y Nicaragua, "convoca, por igual a todos los pueblos de Latinoamérica o de Iberoamérica".