Congreso Móvil pone en agenda 65 proyectos para el valle de Sula y L30,000 millones

San Pedro Sula, Honduras. Los 40 minutos de lluvia hicieron colapsar varias calles de la capital industrial y provocaron que muchos diputados llegaran tarde a la sesión del Congreso en tu Ciudad, celebrada por primera vez en San Pedro Sula, y que comenzó el martes 10 de noviembre. La sesión había sido convocada para las 2:00 de la tarde, pero comenzó una hora y cuatro minutos después. Según lo expresado durante la jornada, el retraso se debió al colapso vial provocado por las calles anegadas ya que el lugar donde se realiza es el gimnasio municipal ubicado en el bulevar del sur, uno de los más problematicos en SPS.

La tardanza sirvió para que los padres de la patria confirmen que San Pedro Sula necesita verdaderas obras de mitigación para evitar que las vías colapsen y permitir que los ciudadanos puedan llegar puntualmente a sus destinos, tal como lo hizo el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Además, estas obras son necesarias para mejorar la calidad de vida de los sampedranos y de los pobladores del valle de Sula. Con retraso, la sesión fue instalada por el presidente Zambrano. Como parte del protocolo, la diputada Daysi Andonie hizo la oración y la Escuela Victoriano López interpretó el Himno Nacional. Minutos más tarde, presentando las piezas musicales El lago de los cisnes, Las bodas de Luis Alonso, Candú y Mambo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las interpretaciones fueron excelentes y demostraron el talento de la institución. Minutos después, la escuela recibió un reconocimiento del Congreso Nacional, al igual que el arquitecto Roberto Elvir, Linda Coello, Shirley Perelló, Emin Abufele, Yani Rosenthal y Voces de Sula. El alcalde Roberto Contreras dio las palabras de bienvenida a los parlamentarios de las cinco bancadas. Lo acompañaron la vicealcaldesa Maritza Soto, miembros de la corporación municipal y empleados de la comuna. En la sesión también participaron invitados especiales, empresarios y representantes de las fuerzas vivas, quienes esperaban conocer el anunciado paquete de proyectos y la inversión prevista para el Valle de Sula. Tomó la palabra el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien anunció una inversión histórica para el Valle de Sula y San Pedro Sula durante la apertura de la plenaria. Zambrano recalcó que se aprobará una inversión de más de 30,000 millones de lempiras en beneficio del valle de Sula. Además, destacó que se espera que el Congreso en tu Ciudad deje una cantidad considerable de proyectos prioritarios para el departamento, los cuales cuentan con el respaldo del Gobierno del presidente Nasry Asfura, mediante un trabajo en equipo con el Congreso Nacional. “Tengo varios periodos de diputado y nunca en la historia se había aprobado una inversión como la que vamos a aprobar ahora”, manifestó el titular del Legislativo.

Zambrano expuso que en la agenda del Congreso Móvil se contempla abordar y aprobar proyectos identificados y diseñados para ejecutarse en 2027. Asimismo, indicó que se tiene planificado aprobar tres préstamos importantes y proyectos presentados por los 20 diputados de Cortés. “En proyectos, con fondos nacionales se van a aprobar nada más y nada menos que 10.855 millones de lempiras para los próximos dos años”, expuso.

El presidente del Congreso Nacional reveló que, con fondos externos, “se van a aprobar préstamos por el orden de los 500 millones de dólares (13,440 millones de lempiras) para apoyar al departamento de Cortés”. Igualmente, dijo que se aprobarán proyectos de libramiento de varios tramos carreteros y salidas del departamento, los cuales “son necesidades que se han esperado por años, y con seguridad les puedo decir que este Congreso no le va a fallar a Cortés”. Posteriormente, el secretario del Congreso Nacional, con el apoyo del prosecretario Fernando Castro, dio lectura a la correspondencia relacionada con el paquete de obras enviado por el Poder Ejecutivo. Fueron 65 los proyectos enviados por el Ejecutivo. Estos contemplan obras que transformarán la infraestructura del Valle de Sula. Algunos también contribuirán a reducir la vulnerabilidad de los municipios ya evitar que las calles se conviertan en un caos durante las lluvias por la falta de obras de mitigación.

Mientras se daba lectura a la correspondencia, los diputados realizaban distintas actividades. Algunos se tomaron fotografías, otros conversaron en grupos y muchos se dejaron atrapar por las pantallas, al extremo de olvidar la solemnidad de la sesión y preferir grabar sus TikToks o realizar transmisiones en vivo. La importancia de la cartera de proyectos que leían el secretario y el prosecretario pasó a un segundo plano. Finalizada la lectura de la correspondencia, el presidente Zambrano dio paso a la presentación de iniciativas de ley y mociones, dando prioridad a los diputados de Cortés. A cada uno se le concedieron cuatro minutos para participar, aunque muchos excedieron el tiempo. La mayoría presentó iniciativas relacionadas con proyectos de pavimentación, construcción de puentes peatonales, reparación de escuelas, atención a la tuberculosis, mejoramiento de calles y solución al problema de aguas negras en la colonia Celeo Gonzales. Varias iniciativas contemplaban proyectos que ya estaban incluidos en el paquete enviado por el Ejecutivo. Mientras tanto, una diputada de una de las bancadas más pequeñas pidió apoyo para el Primero de Mayo, un día después de que la ayuda ya había llegado y el centro se había convertido en un instituto técnico. Así, una a una, se dieron por recibidas las 58 iniciativas, que serán enviadas a la comisión de dictamen para su aprobación este miércoles, durante la continuación de la sesión parlamentaria, suspendida a las 7:35 pm.

Al final, se aprobaron cinco mociones presentadas por los diputados. Este miércoles será un día crucial para el Valle de Sula, con la aprobación del paquete de obras cuya inversión, según lo anunciado, será histórica. Los diputados continuaron su jornada compartiendo una cena con el alcalde Roberto Contreras en la plaza Las Banderas. Para este miércoles, el trabajo comenzará. Según el presidente Zambrano, en un solo día harán lo que el gobierno anterior hizo en cuatro años.