Nasry Asfura nombra nuevas autoridades del INA para agilizar titulación de tierras

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, juramentó este martes al abogado Osman Eduardo García Vega como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA) y nombró al abogado Leonardo Nicolás Tercero Rodríguez como subdirector ejecutivo, con el propósito de dar continuidad a los procesos de titulación de tierras en el país. Los nombramientos forman parte de las acciones del Gobierno para fortalecer la gestión institucional y atender los asuntos pendientes del sector agrario, especialmente las solicitudes de familias campesinas que esperan obtener sus títulos de propiedad. García Vega cuenta con varios años de experiencia dentro del INA, donde se desempeñó como jefe de la División Legal. Desde ese cargo tuvo contacto directo con los expedientes, procedimientos y necesidades jurídicas de la institución.

El nuevo director ejecutivo manifestó que una de sus principales prioridades será cumplir el mandato presidencial de avanzar en la entrega de títulos de propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, con respuestas para las familias campesinas. Asimismo, aseguró que trabajará conforme al marco legal vigente y que asume el cargo con el compromiso de fortalecer la institución y dar continuidad a los procesos de titulación mediante una gestión basada en el trabajo, la transparencia y el servicio a la población. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, el abogado Leonardo Nicolás Tercero Rodríguez, designado como subdirector ejecutivo, cuenta con cerca de 11 años de trayectoria dentro del Instituto Nacional Agrario.

Problemas del sector agrario