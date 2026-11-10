Génesis toma drástica decisión: separa a tres jugadores, ¿cuál es la razón?

La Paz, Honduras.

Bombazo en el Génesis FC. En plena recta final del Torneo Apertura 2026, el conjunto canino ha tomado una drástica decisión que involucra a tres de sus futbolistas experimentados, quienes fueron apartados de la institución cuando restan apenas dos jornadas para el cierre de las vueltas regulares. Los jugadores afectados son los colombianos Rolando Balanta y Juan Mosquera, además del experimentado defensor central panameño Manuel Gamboa. Los tres futbolistas no están siendo considerados por el equipo de La Paz y, de momento, su futuro dentro de la institución permanece en el aire. La determinación ha generado sorpresa, especialmente porque los tres jugadores mantienen contrato vigente con el Génesis FC. Según la información conocida, los futbolistas fueron reunidos por representantes del club y se les comunicó que permanecerían suspendidos de sus funciones deportivas hasta nuevo aviso, sin que hasta ahora se conozcan públicamente todos los detalles que motivaron esta medida.

La situación representa un movimiento importante dentro del plantel canino, que atraviesa un tramo decisivo de la temporada y necesita sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación. La ausencia de tres elementos experimentados supone un nuevo escenario para el cuerpo técnico, que deberá afrontar los compromisos restantes con las opciones disponibles en su plantilla.

De hecho, Rolando Balanta, Juan Mosquera y Manuel Gamboa ya quedaron fuera de las convocatorias para los encuentros frente al Real España y el Platense, una situación que evidenció que los tres futbolistas dejaron de entrar en los planes inmediatos del equipo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por ahora, la directiva del Génesis FC no se ha pronunciado oficialmente sobre las razones que llevaron a tomar esta decisión. Tampoco se han ofrecido mayores detalles sobre cuánto tiempo permanecerán separados los jugadores ni sobre los pasos que seguirá la institución respecto a sus contratos. La incertidumbre se instala así en el entorno del conjunto de La Paz, a la espera de que el club brinde una explicación sobre lo sucedido y aclare el panorama de los tres futbolistas, quienes hasta hace poco formaban parte de su plantilla para competir en la máxima categoría del fútbol hondureño.