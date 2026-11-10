De la segunda de Honduras a campeón universitario en EUA: la historia de Carlos Romero

Virginia, Estados Unidos.

Honduras continúa exportando talento al fútbol internacional, y una de las jóvenes promesas que comienza a escribir su propia historia es Carlos Andrés Romero Ávila, un futbolista de apenas 19 años de edad que ha encontrado en Estados Unidos la oportunidad de combinar su pasión por el deporte con su formación académica. Originario de Quimistán, Santa Bárbara, Romero Ávila llegó hace dos años a territorio estadounidense con un objetivo claro: cumplir el sueño de estudiar una carrera universitaria sin renunciar a su pasión por el fútbol. Hoy, su esfuerzo comienza a rendir frutos, tanto en las aulas como dentro del terreno de juego. El joven hondureño cursa la carrera de Administración de Empresas y Marketing en la University of Lynchburg, ubicada en el estado de Virginia, donde también defiende los colores de los Lynchburg Hornets, equipo con el que ha vivido uno de los momentos más especiales de su trayectoria deportiva.

La institución compite en la Old Dominion Athletic Conference (ODAC), dentro del sistema deportivo universitario de la NCAA, un entorno exigente en el que diferentes universidades se enfrentan en busca de destacar en las competiciones de fútbol. En medio de ese desafío, Carlos Andrés ha comenzado a dejar su huella. Recientemente, celebró un logro inolvidable al proclamarse campeón con los Lynchburg Hornets, una conquista que tuvo un sabor todavía más especial al marcar un auténtico golazo durante esta etapa de éxito deportivo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El título representa mucho más que un trofeo para el futbolista hondureño. Es la recompensa a la disciplina, el sacrificio y la perseverancia que ha demostrado desde que tomó la decisión de salir de su país para perseguir sus objetivos académicos y deportivos.

Sin embargo, su historia con el balón comenzó mucho antes de cruzar las fronteras hondureñas. Durante sus primeros pasos en el fútbol nacional, Romero Ávila tuvo participación con el club San Juan, de la segunda división, además de formar parte de las reservas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). Estas experiencias contribuyeron a su desarrollo como futbolista y le permitieron adquirir herramientas que hoy aprovecha en su aventura por el fútbol universitario estadounidense, donde continúa creciendo y demostrando sus condiciones.



Fuera de las canchas, el joven también ha construido vínculos importantes con compañeros que comparten su misma pasión. Entre sus amistades más cercanas destacan los argentinos Bruno Rihl y Agustín Paredes, con quienes comparte entrenamientos, partidos y la experiencia de representar a sus respectivas nacionalidades en el deporte universitario.