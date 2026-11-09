José Ernesto Mejía se pronuncia: la gira de Honduras y la polémica que sacude a la Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

José Ernesto Mejía, secretario general de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), habló este lunes sobre los partidos amistosos que afrontará la Selección Nacional en los próximos días en Medio Oriente ante Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Además, se refirió al escándalo del pasado sábado entre Olimpia y Olancho FC en la capital, cuando los Potros decidieron abandonar el partido por una polémica arbitral. También resaltó el trabajo que se está haciendo en las selecciones menores y dio detalles de la alianza con QSport que sirve para conocer los alcances que estará teniendo Honduras a través de sus patrocinadores.

Se firmó un acuerdo importante con QSport "Así es, estamos muy contentos de esta alianza que estamos haciendo con esta empresa especializada en medición, análisis de patrocinios deportivos. Es una empresa argentina, pero con mucha ramificación en toda América Latina. Esta alianza nos va a permitir tener datos reales, el retorno real de cada inversión que hace cada patrocinador con la Federación, no solamente con la Selección Nacional Absoluta, sino con todas las selecciones. La exposición que tienen esas marcas y cada dólar que invierten, cuánto viene de retorno. Vimos las cifras, son impresionantes, la verdad es que la Federación, las selecciones nacionales encabezadas por la Selección Absoluta es una gran vitrina para todos los patrocinadores. Ellos están conscientes, pero hoy ya lo vimos con datos reales y realmente es impresionante lo que produce la Federación, la exposición, la alianza con la Federación y con la Selección Nacional. Los estudios demuestran que la percepción del público es que todas las marcas que están alineadas con la Selección Nacional son marcas fuertes, poderosas y de prestigio en el país. De hecho, todas las marcas que están patrocinando a la Federación, a la Selección Nacional, son marcas líderes, muy prestigiosas, así que estamos muy contentos de esta alianza que va a permitir a nuestros patrocinadores y a ustedes saber el retorno que tienen de toda su inversión, la inversión que realizan en el fútbol hondureño y en la Selección Nacional". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Cada patrocinador, cuando invierte un dólar, recibe un retorno de 49 dólares "Son cifras impresionantes. Tuvimos millones y millones de reproducciones, de exposición, necesitamos una herramienta de estas para darnos cuenta realmente de lo que el fútbol mueve en Honduras, de la pasión que despierta y por supuesto, ustedes saben que este es un país futbolero y queríamos tener esta herramienta, ya la tenemos. Esta alianza nos va a permitir que todos conozcamos el valor realmente de las diferentes selecciones nacionales, así que estamos muy contentos de tener esta alianza con QSport". ¿Hay algún tiempo en específico de duración de la alianza o es contrato abierto? "Tenemos contrato por un año, lo vamos a ir renovando y las mediciones las vamos a tener trimestrales, nosotros vamos a estar sabiendo cómo está funcionando la exposición de la marca y esos resultados se les va a trasladar a nuestros patrocinadores para que ellos vayan viendo el rendimiento, si tienen que invertir más, invertir menos, dónde lo tienen que hacer, todas esas herramientas y toda esa información va a salir de la alianza que tenemos hoy". ¿Qué tan costoso o beneficioso puede ser a la vez haciendo ese equilibrio para la Federación e igualmente para los patrocinadores involucrados? "Buena pregunta. Porque esto nos va a permitir saber el valor real del fútbol en Honduras y les va a permitir a los patrocinadores saber que lo que están invirtiendo se está multiplicando exponencialmente en publicidad, que eso es al final lo que nosotros queremos, que ellos puedan saber exactamente cuál es el retorno real por cada dólar que invierten en las selecciones nacionales y creo que ese es un dato importante para que ellos lo puedan manejar".

Los rivales de Honduras en esta fecha FIFA de noviembre

"Los rivales se escogieron bien, Emiratos Árabes Unidos está arriba de nosotros en el ranking FIFA, Kuwait está abajo y creo que es una buena combinación. Recuerden que esto es un proceso, que el profesor (José Molina) va viendo jugadores y quiero puntualizar algo bien importante, me voy a salir un poquito del tema y con esto cierro. Estamos llevando cuatro jugadores Sub-17 de una Selección Absoluta, un jugador de 15 años, Gyamfi, que si debuta va a ser a nivel mundial el jugador más joven de una Selección Absoluta. Eso es importante que ustedes lo sepan porque se están adelantando procesos, obviamente los resultados son importantes, pero se están adelantando procesos, nunca se había visto una selección tan joven y creo que tenemos que tener conciencia que esto es un proceso, lo estamos viendo, lo vimos en el mundial de Azerbaiyán, lo que se está haciendo con las selecciones juveniles, la femenina va ganando 4-0 ahorita a El Salvador, algo impensable hace cuatro años cuando nos metían 5-6 El Salvador. Se está trabajando bien, ordenadamente con rigor científico, tengo que decirlo porque a veces no se dice, es importante que sepan que la Federación está consciente de que hay que hacer un desarrollo muy importante en el fútbol hondureño y que les estamos dando todas las herramientas; una herramienta importante es esta para que se puedan medir todas los patrocinios".

¿Qué esperar de la Selección durante estos amistosos? "Que básicamente haya roce de los jugadores nuevos, que vaya viendo el profesor jugadores para la eliminatoria, que les vaya dando oportunidad. Hay cuatro jugadores Sub-17 que van a ir posteriormente a jugar el Mundial de Qatar, se quedan ya ahí y varios de ellos van a jugar el premundial en febrero próximo y van a jugar el Mundial de Qatar, probablemente, estoy seguro que vamos a clasificar. Estamos formando una selección Sub-17 que nos va a dar muchísimas alegrías a futuro, tenemos un grupo muy complicado en el Mundial, ojalá se den los resultados, pero es lo de menos, vamos a jugar contra el campeón de Asia, Japón, que es un equipo tácticamente muy ordenado, vamos a jugar contra el campeón de Conmebol, Colombia, que le pasó por encima a Argentina y Brasil, y vamos a jugar contra el sub-campeón de Europa. El grupo es complicado, pero los muchachos van a competir, tenemos una selección competitiva y esperemos que las cosas salgan bien".

La polémica en el Olimpia y Olancho FC