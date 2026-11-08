Honduras emprende su viaje a Medio Oriente: dos amistosos para cerrar el 2026

Tegucigalpa,Honduras.

La Selección Nacional de Honduras ya está en camino a Medio Oriente. Este domingo, la delegación catracha, bajo la dirección del entrenador español José Francisco Molina, emprendió su viaje para afrontar dos compromisos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. El equipo nacional viajó inicialmente con los futbolistas que militan en el ámbito local, mientras que los legionarios convocados se incorporarán directamente en Medio Oriente para completar el grupo y comenzar la preparación de ambos encuentros.

La Bicolor tendrá su primera prueba el viernes 13 de noviembre frente a Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dabi. El encuentro está programado para las 10:45 de la mañana, hora de Honduras, en el Mohammed Bin Zayed Stadium. Posteriormente, el martes 17 de noviembre, Honduras enfrentará a Kuwait en Kuwait City, a las 10:00 de la mañana, hora catracha, en el Al-Sadaqua Walsalam Stadium. LA CONVOCATORIA DE JOSÉ FRANCISCO MOLINA Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El pasado 2 de noviembre, el seleccionador nacional anunció su convocatoria para esta gira internacional, con una combinación de futbolistas de la Liga Nacional y legionarios. Porteros: Alex Güity (UPNFM), Edrick Menjívar (Olimpia) y Enrique Facussé (Juticalpa). Defensas: Clinton Benett (Olimpia), Giancarlo Sacaza (Motagua), Natanael Martínez (Marathón), Kevin Pérez (Génesis), Joseph Rosales (Austin FC), Julián Martínez (Alverca), Darlin Mencía (Montevideo Wanderers), Denil Maldonado (Rubin Kazan) y Kevin Gyamfi (Espanyol).

Centrocampistas: Alejandro Reyes (Motagua), Deybi Flores (Petro de Luanda), Jonathan Rubio (Petro de Luanda), Edwin Rodríguez (Olimpia), Luis Palma (Lech Poznań), David Ruiz (New York Red Bulls) y Diego Matute (Celta de Vigo). Delanteros: Alenis Vargas (Manisa FK), Dereck Moncada (Lugano), Mike Arana (Real España), Osorto (Real España), Keyrol Figueroa (Port Vale), Erick Puerto (BATE Borisov) y Rigoberto Rivas (Kocaelispor). Entre las novedades de la convocatoria destacan los regresos de Julián Martínez y Darlin Mencía, además de las oportunidades para jóvenes como Kevin Gyamfi y Diego Matute. También sobresale la presencia de Mike Arana, quien continúa recibiendo la confianza del cuerpo técnico.