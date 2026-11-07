Samuel García explota y suelta una bomba: "Proclamaron al próximo campeón"

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Olancho FC, Samuel García, explotó ante los medios de comunicación tras la polémica decisión que se tomó en el partido frente al Olimpia, un encuentro que terminó envuelto en la controversia por el gol del empate de los Leones y la posterior retirada del cuerpo arbitral. El dirigente olanchano no ocultó su malestar por lo sucedido y lanzó fuertes señalamientos sobre el arbitraje y la situación que, según denunció, atraviesa el fútbol hondureño. García se mostró especialmente molesto por la acción que precedió al tanto de Yustin Arboleda, quien al minuto 82 conectó un certero cabezazo tras un centro de Edwin Rodríguez para establecer el empate. Desde el lado de Potros reclamaron que, antes de esa jugada, se sancionó un saque de manos a favor de Olimpia que, a su criterio, debía corresponder al conjunto olanchano. La decisión provocó una ola de protestas y elevó la tensión en un cierre de partido que terminó convirtiéndose en un escándalo.

La inconformidad fue más allá de una simple discusión por una decisión puntual. El presidente de Olancho FC decidió alzar la voz públicamente y apuntó contra los responsables de impartir justicia, al considerar que lo ocurrido perjudicó a su equipo. La controversia aumentó cuando el cuerpo arbitral se retiró del terreno de juego y el compromiso quedó en suspenso, generando incertidumbre sobre la resolución definitiva del encuentro. Sin embargo, las declaraciones más fuertes de Samuel García llegaron cuando se refirió a los problemas que, según él, existen dentro del fútbol nacional. El dirigente denunció públicamente la presencia de apuestas y pronunció una frase que sacudió el ambiente: "Hay corrupción". Sus palabras elevaron todavía más la gravedad de la polémica, al poner sobre la mesa acusaciones que van más allá de un error arbitral y que apuntan a posibles irregularidades en el desarrollo de las competiciones.

PALABRAS DE SAMUEL GARCÍA

"Nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando. Hoy se comprueba lo que hemos venido diciendo. El Olimpia no tiene la culpa, mi respeto para ese equipo. El problema son los árbitros que tenemos en Honduras. Estamos siendo víctimas de provocaciones. La pelota salió y lo único que estamos pidiendo es que se revise la jugada. Eso es exactamente lo que queremos, no estamos pidiendo nada a nuestro favor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "En el primer tiempo se reclamó un penal a favor de nuestro equipo y ni siquiera se revisó en el VAR. Nadie quiso revisarlo. Los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva con los que consulté estuvieron de acuerdo en que nos retiráramos, porque aquí hay que sentar un precedente".

Y por último lanzó la bomba: "Todos los equipos de Liga Nacional ya se sabe como va a terminar este torneo y quién es el campeón de Honduras. Hoy lo proclaman".

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