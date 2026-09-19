Polémica en el inicio: la curiosa expulsión que marcó el Génesis- Olancho

La Paz, Honduras.

Al minuto 7 se produjo una acción que terminó marcando el rumbo del encuentro. Mientras los jugadores se preparaban para el cobro de un tiro libre, Henry “Cachita” Gómez cayó repentinamente al césped tras un contacto con su marca.

El partido entre Génesis FC y Olancho FC, disputado en el estadio Roberto Suazo Córdova, comenzó con mucha intensidad. Desde los primeros segundos, ambos equipos mostraron una gran dosis de adrenalina y el juego rápidamente se volvió disputado en cada sector del terreno de juego.

De inmediato, los futbolistas de Olancho FC reclamaron airadamente al árbitro Raúl Castro, solicitando que revisara la jugada. Jerry Bengtson, uno de los referentes del conjunto olanchano, incluso corrió hacia el banquillo para pedirle al cuerpo técnico que utilizara la tarjeta del FVS y solicitara la revisión de la acción.

El entrenador Mauro Di Giobbi atendió la petición de su delantero y pidió la intervención del videoarbitraje. Tras observar las imágenes en las pantallas del estadio, se determinó que Daniel Meléndez había impactado con un cabezazo a Henry Gómez.

El técnico de Génesis, Fernando Mira, también utilizó la tarjeta de su equipo para solicitar la revisión de la jugada. Raúl Castro acudió nuevamente al monitor, pero tras analizar la acción mantuvo su decisión y confirmó la expulsión de Meléndez.

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De esta manera, Génesis FC se quedó con diez jugadores cuando apenas transcurrían siete minutos del partido. El encuentro estuvo detenido durante varios minutos entre reclamos, revisión y tensión dentro del terreno de juego, hasta que finalmente se reanudó al minuto 17.