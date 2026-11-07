El motivo por la que se finalizó el Lobos contra Motagua a falta de siete minutos

Choluteca, Honduras.

Motagua sufrió una sorpresiva derrota de 1-0 ante Lobos UPNFM en el estadio Emilio Williams de Choluteca, en un encuentro que tuvo un cierre particular debido a las condiciones climatológicas que afectaron la zona sur del país. El partido fue interrumpido al minuto 83, cuando las fuertes lluvias obligaron a detener las acciones. La preocupación por las condiciones del terreno de juego y la seguridad de los protagonistas llevó a que el encuentro no pudiera continuar con normalidad.

Tras la interrupción, el comisario del partido sostuvo conversaciones con directivos de ambos clubes y, finalmente, se tomó la decisión de dar por finalizado el compromiso, manteniéndose el marcador de 1-0 favorable a los universitarios. La decisión abre el debate sobre la aplicación del reglamento de competición de la Liga Nacional, especialmente porque todavía quedaban minutos por disputarse en el tiempo reglamentario. ¿QUE DICE EL REGLAMENTO Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Aquí está el punto importante para explicar la decisión: -La referencia utilizada por la Liga Nacional es el minuto 80, es decir, cuando se han disputado 35 minutos del segundo tiempo. -Se considera que se han jugado cuatro tercios del encuentro.Según una explicación pública del comisario Xavier Banegas, en un antecedente entre Lobos UPN y Olimpia en abril de 2024, después del minuto 80 se puede dar por suspendido oficialmente el partido, siempre que el árbitro comunique que no regresará al terreno de juego.-Esto no significa que cualquier partido detenido después del minuto 75 pueda darse por terminado automáticamente. Además, la Regla 7.5 de las Reglas de Juego de IFAB establece que los partidos suspendidos definitivamente deben volver a jugarse, salvo que el reglamento de la competición o el organizador establezcan otro procedimiento ¿qué significa para Motagua?