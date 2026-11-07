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La nueva vida de Donis Escober: su faceta en el campo y lo que hace en el Olimpia

Es una de las leyendas del Olimpia, fue a dos Mundiales y lo que hace ahora años después de su retiro.

La nueva vida de Donis Escober: su faceta en el campo y lo que hace en el Olimpia
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Así es la nueva vida del exportero hondureño Donis Escober. Ahora trabaja en el club de sus amores Olimpia y su faceta en el campo.
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Donis Escober comenzó a escribir su historia en el fútbol desde muy joven, dando sus primeros pasos en este deporte hasta convertirse en uno de los mejores porteros de Honduras.
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Donis Escober se retiró del fútbol en junio de 2019 con 38 años para darle espacio a Edrick Menjívar, quien ha sido el arquero del Olimpia desde ese entonces.
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Donis Escober ganó 16 títulos con el Olimpia en la Liga Nacional de Honduras. Puede presumir de ser el futbolista con más Copas en primera división.
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Donis Escober, de 45 años, es originario de San Ignacio, Francisco Morazán, un pueblo al que siempre ha estado ligado y donde disfruta regresar para conectarse con sus raíces.
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Su talento llevó al famoso 'Pimpollo' a fichar por Olimpia, equipo con el que construyó una de las carreras más exitosas de un guardameta en el fútbol hondureño.
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Donis Escober debutó con la camiseta blanca en 2002 y poco a poco fue ganándose un lugar en una institución que terminó convirtiéndose en su casa. Aunque durante varios años tuvo que competir por la titularidad con Noel Valladares, Escober siempre estuvo preparado para responder cuando el equipo lo necesitaba.
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Entre sus mejores recuerdos aparecen los históricos campeonatos consecutivos que consiguió con los merengues, siendo parte de una de las épocas más exitosas de la institución.
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Sus buenas actuaciones también le permitieron ganarse un lugar en la Selección Nacional de Honduras, donde tuvo la oportunidad de representar al país en grandes escenarios.
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Donis Escober formó parte de las delegaciones hondureñas que disputaron los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, una experiencia que pocos futbolistas pueden presumir.
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Aunque no tuvo minutos en esas dos Copas del Mundo, integrar el grupo mundialista representó uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.
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Después de muchos años defendiendo el arco olimpista, su etapa como futbolista profesional llegó a su final en 2019, cuando decidió ponerle punto final a su carrera. La edad, los problemas físicos y la falta de continuidad influyeron en el cierre de su etapa como jugador, por lo que comenzó a preparar su vida lejos de las canchas.
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Tras su retiro como futbolista profesional, Donis Escober decidió trasladarse a su pueblo y trabajó en su hacienda.
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El fútbol no es su única pasión, ya que también disfruta de la vida de campo y de las actividades que realiza en su pueblo natal. El exportero hondureño reveló que tenía un caballo que se lo adquirió a don Eduardo Maldonado.
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“Me levanto todos días a las 6:00 de la mañana, ya no pensando en buscar ropa para entrenar, sino para ir a trabajar al monte, ver los animales, arreglar los potreros o lo que toque hacer, ya en la tarde llegó al hogar a descansar”, dijo Escocber en una entrevista años atrás.
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Sin embargo, Donis Escober no ha podido olvidarse por completo del fútbol y volvió al Olimpia para tener un nuevo trabajo.
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Entre su vida en el campo y su nueva faceta como preparador de porteros, así ha sido la nueva vida de Donis Escober tras decirle adiós al fútbol de manera profesional.
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Donis Escober sigue compartiendo sus conocimientos con los guardametas más jóvenes y transmite las experiencias que acumuló durante tantos años en el fútbol profesional.
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A Donis Escober se le ve durante la semana entrenando a los jóvenes porteros del club melenudo con todo el amor del mundo.
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Donis Escober es considerado como una de las leyendas del Rey de Copas.
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Donis Escober se mantiene en buena forma física para su trabajo como preparador de porteros del Olimpia.
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