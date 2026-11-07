Estrella Roja logra triunfo valioso de visita y hunde más al Juticalpa

Olancho.

Estrella Roja consiguió una importante victoria de 2-0 sobre Juticalpa FC y dio un golpe de autoridad en su lucha por meterse en la liguilla del torneo Apertura. El conjunto de Danlí aprovechó su condición de visitante para sumar tres puntos fundamentales, alcanzar las 19 unidades y escalar hasta la quinta posición de la tabla, mientras que los canecheros quedaron hundidos en el último lugar de la clasificación. El equipo visitante comenzó a generar peligro desde los primeros minutos y encontró en el guardameta Víctor Moreira a uno de sus protagonistas. Al minuto 5, Daniel Delgadillo probó con un disparo que obligó al cancerbero de Estrella Roja a intervenir para evitar la caída de su portería. Posteriormente, al 13, Enrique Facussé respondió con una gran atajada ante un peligroso cabezazo de Steven Bermúdez.

La insistencia de los danlidenses tuvo recompensa al minuto 18, cuando Óscar Rosales y Nahuel Luna protagonizaron una gran combinación ofensiva. Rosales recibió la pelota y definió de derecha para vencer a Facussé y colocar el 1-0 a favor de Estrella Roja, que comenzaba a encaminar una victoria de enorme valor en sus aspiraciones de clasificación. En el complemento, Juticalpa intentó reaccionar y Kolton Kelly estuvo cerca de conseguir la igualdad al minuto 51 con un potente zurdazo, pero Moreira volvió a responder y controló el balón en dos tiempos. La situación se complicó todavía más para los locales al 67, cuando Loreto Barrios recibió tarjeta roja después de sujetar a un adversario. El árbitro revisó la acción en el VAR y determinó que era el último hombre, por lo que decidió expulsarlo.