Keyrol Figueroa firma un debut soñado en la FA Cup y emula a su padre

Londres, Inglaterra.

La jugada nació de una combinación con su compañero Jaheim Headley, quien le sirvió el balón para que Keyrol Figueroa definiera con un remate raso, ajustado al poste izquierdo, y mandara el esférico al fondo de la red.

Keyrol Figueroa tuvo un debut de ensueño en la primera ronda de la FA Cup al estrenarse como goleador en el triunfo 4-2 del Port Vale sobre el Scunthorpe United. El futbolista hondureño se hizo presente en el marcador durante el encuentro disputado este sábado y celebró de la mejor manera su estreno en la histórica competición inglesa.

El tanto tuvo un significado especial para la familia Figueroa. Hace 13 años, su padre, Maynor Figueroa, anotó su primer gol en la FA Cup con el Wigan Athletic, durante la temporada en la que el equipo conquistó el título de la competición. Ahora, Keyrol sigue los pasos de su progenitor y también se estrena como goleador en el histórico torneo inglés.

La anotación representó un momento inolvidable para el delantero hondureño de 20 años, quien vivió su debut oficial en la FA Cup y respondió con una actuación destacada, aportando un gol en la victoria del Port Vale sobre el Scunthorpe United.

Con esta conquista, Keyrol Figueroa suma cuatro goles con la camiseta del Port Vale en apenas nueve partidos disputados en todas las competiciones. Además, el joven atacante mantiene una destacada efectividad, pues ha conseguido marcar en los tres torneos que ha disputado este año: la FA Cup, la League Two y el EFL Trophy.

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Tras su destacada actuación en el fútbol inglés, Keyrol se incorporará la próxima semana a la concentración de la Selección de Honduras en Medio Oriente.