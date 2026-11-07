Capturan a dos acusados de pagar en restaurantes con recibos creados con Inteligencia Artificial

La Lima, Cortés. Dos personas fueron capturadas por la Policía Nacional en el municipio de La Lima, Cortés, señaladas de presuntamente estafar a varios restaurantes mediante comprobantes falsos de transferencias bancarias elaborados con Inteligencia Artificial (IA).

Según el reporte policial preliminar, los sospechosos realizaban pedidos de comida en diferentes establecimientos y, al momento de pagar, presentaban recibos de supuestas transferencias que aparentaban ser legítimos.

Sin embargo, el dinero nunca ingresaba a las cuentas bancarias de los proveedores, pese a que estos recibían los comprobantes como respaldo de los pagos por los pedidos entregados.

Al menos cinco restaurantes habrían denunciado esta modalidad de estafa, de acuerdo con la información proporcionada. Las denuncias permitieron a las autoridades investigar el caso y proceder con la captura de los dos sospechosos.

El reporte indica que las dos personas residían en la colonia Reyes Caballero, aunque no se detallan sus identidades ni las circunstancias específicas en que fueron detenidas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La presunta utilización de herramientas de Inteligencia Artificial para fabricar comprobantes de pago representa el mecanismo que, según las autoridades, habrían empleado para engañar a los establecimientos comerciales.

Ante este tipo de casos, la Policía Nacional recomienda a los comerciantes comprobar directamente en sus cuentas bancarias que las transferencias hayan sido acreditadas antes de entregar productos o pedidos, en lugar de confiar únicamente en capturas de pantalla o recibos enviados por los clientes.

Tras su captura, ambos sospechosos fueron dejados en libertad debido a que ninguna de las personas afectadas se presentó a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades.