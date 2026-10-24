Capturan a mujer acusada de estafar con comprobantes falsos creados con IA en SPS

De acuerdo con el informe policial, la sospechosa buscaba a sus potenciales víctimas a través de Marketplace, la plataforma de compraventa de Facebook, donde identificaba a personas que ofrecían dispositivos móviles de alta gama.

La detención se ejecutó este sábado 24 de octubre en un sector de la tercera avenida de San Pedro Sula, luego de que una de las víctimas alertara a las autoridades mientras, presuntamente, era engañada durante la compra de un teléfono celular.

San Pedro Sula, Honduras. Una mujer de 25 años fue detenida en flagrancia por la Policía Nacional , señalada de intentar estafar a vendedores de celulares de alta gama mediante comprobantes falsos de transferencias bancarias elaborados con herramientas de inteligencia artificial (IA).

Posteriormente, se comunicaba con los vendedores y les enviaba supuestos comprobantes de transferencias bancarias para hacerles creer que ya había pagado por los productos, aunque los depósitos no se habrían acreditado en las cuentas de los afectados.

Las investigaciones preliminares señalan que la mujer habría utilizado herramientas de inteligencia artificial, entre ellas ChatGPT, para elaborar los documentos falsos con los que presuntamente intentaba engañar a los comerciantes.

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La intervención de la Unidad Policial Motorizada (UPOM) permitió frustrar la operación, después de que una de las personas afectadas presentara una denuncia verbal ante los agentes. Durante el procedimiento, la Policía decomisó dos teléfonos celulares.

Según los registros policiales, la detenida, originaria y residente del barrio El Banco, en Choloma, Cortés, cuenta con 22 denuncias relacionadas con presuntas estafas desde 2022, además de señalamientos por amenazas a muerte.

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal por suponerla responsable del delito de estafa en su grado de ejecución inacabada, según el reporte policial.

Ante este tipo de casos, la Policía Nacional recomendó a la población verificar directamente en sus cuentas bancarias que las transferencias se hayan acreditado antes de entregar cualquier producto.