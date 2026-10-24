A la cárcel envían a médico acusado de intentar abusar de una enfermera en Talanga

Talanga, Honduras. Un médico de 43 años fue enviado al centro penitenciario de Siria, luego de que un juez le dictara detención judicial por suponerlo responsable de un delito sexual contra una enfermera de 20 años en el municipio de Talanga, Francisco Morazán.

El imputado fue identificado como Alexis Israel Méndez Rodas, quien deberá permanecer privado de libertad mientras avanza el proceso judicial y se desarrolla la audiencia inicial, en la que se analizarán los elementos presentados en su contra.

De acuerdo con la denuncia, el hecho habría ocurrido la noche del 21 de octubre, cuando ambos profesionales se encontraban de turno en un hospital privado de Talanga. La joven señaló que el médico presuntamente intentó someterla por la fuerza mientras realizaban sus labores.