A la cárcel envían a médico acusado de intentar abusar de una enfermera en Talanga

Talanga, Honduras. Un médico de 43 años fue enviado al centro penitenciario de Siria, luego de que un juez le dictara detención judicial por suponerlo responsable de un delito sexual contra una enfermera de 20 años en el municipio de Talanga, Francisco Morazán.
El imputado fue identificado como Alexis Israel Méndez Rodas, quien deberá permanecer privado de libertad mientras avanza el proceso judicial y se desarrolla la audiencia inicial, en la que se analizarán los elementos presentados en su contra.
De acuerdo con la denuncia, el hecho habría ocurrido la noche del 21 de octubre, cuando ambos profesionales se encontraban de turno en un hospital privado de Talanga. La joven señaló que el médico presuntamente intentó someterla por la fuerza mientras realizaban sus labores.
Según los informes preliminares, tras el episodio, la enfermera salió del centro asistencial y buscó refugio en una iglesia evangélica. Posteriormente, el médico presuntamente llegó al lugar para hablar con ella y le habría manifestado que lo sucedido era un malentendido.
La trabajadora de la salud decidió presentar la denuncia ante las autoridades judiciales, lo que dio paso a las diligencias investigativas y a la posterior captura del sospechoso por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Durante el procedimiento, los agentes decomisaron un teléfono celular que fue remitido a las autoridades judiciales como parte de las investigaciones.
Tras comparecer en la audiencia de declaración de imputado, el juez determinó imponerle detención judicial. El traslado al centro penal de Siria se realizó mientras se espera la siguiente etapa del proceso.
Las autoridades deberán continuar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el médico mantiene su condición de imputado y su responsabilidad penal deberá establecerse mediante el procedimiento judicial.