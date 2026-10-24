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Mujer le quita la vida a machetazos a su pareja en Macuelizo, Santa Bárbara

La mujer, conocida en el sector con el alias de “Carolina”, fue aprehendida en flagrancia. La víctima murió de manera inmediata debido a la gravedad de las heridas

Mujer le quita la vida a machetazos a su pareja en Macuelizo, Santa Bárbara

La arrestada fue puesta a la orden del Ministerio Público.​​​​​

Santa Bárbara. En una rápida acción policial, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), requirieron a una mujer de 38 años por suponerla responsable del delito de homicidio en perjuicio de su compañero de hogar.

La mujer, conocida en el sector con el alias de “Carolina”, fue aprehendida en flagrancia en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, momentos después de que se registrara el hecho violento.

Según los informes preliminares proporcionados por las autoridades, la pareja habría tenido una discusión, y la sospechosa habría tomado un arma blanca, tipo machete, atacando de gravedad a su pareja sentimental y provocándole la muerte de manera casi instantánea.

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Tras recibir la alerta sobre el suceso, las patrullas policiales se desplazaron hasta el lugar, logrando neutralizar y remitir a la mujer antes de que pudiera huir.

La arrestada fue puesta a la orden del Ministerio Público para que se le instruya el proceso legal correspondiente por el delito de homicidio, a la espera de su audiencia inicial.

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Redacción La Prensa
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