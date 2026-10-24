Mujer le quita la vida a machetazos a su pareja en Macuelizo, Santa Bárbara

Santa Bárbara. En una rápida acción policial, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), requirieron a una mujer de 38 años por suponerla responsable del delito de homicidio en perjuicio de su compañero de hogar.

La mujer, conocida en el sector con el alias de “Carolina”, fue aprehendida en flagrancia en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, momentos después de que se registrara el hecho violento.

Según los informes preliminares proporcionados por las autoridades, la pareja habría tenido una discusión, y la sospechosa habría tomado un arma blanca, tipo machete, atacando de gravedad a su pareja sentimental y provocándole la muerte de manera casi instantánea.