Recuperan Hilux robada y detienen a dos hombres tras persecución

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el operativo culminó en la aldea San Francisco Los Valles, en el municipio de San Marcos, Santa Bárbara, donde los agentes interceptaron el automotor y arrestaron a los dos sospechosos.

Santa Bárbara, Honduras. Dos hombres fueron detenidos la madrugada de este sábado 24 de octubre, luego de una persecución policial que comenzó tras el robo violento de un vehículo en el municipio de Villanueva, Cortés, hecho en el que el propietario resultó herido por arma de fuego.

Los detenidos fueron identificados como Olvin Abelino Martínez García, de 36 años, y Jeremías Zabala Hernández, de 35. Ambos son hondureños y residen en el municipio de Choloma, Cortés, según los datos proporcionados por las autoridades.

Martínez García es originario de El Progreso, Yoro, y se desempeña como contratista. La Policía lo señala por suponerlo responsable de receptación y tenencia ilegal de arma de fuego.

Por su parte, Zabala Hernández, originario de La Lima, Cortés, fue detenido por su presunta participación en el robo con violencia y por el supuesto porte ilegal de arma de fuego. Las autoridades indicaron que la calificación del delito podría modificarse debido a que la víctima resultó herida durante el hecho.

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En el procedimiento, los policías recuperaron una camioneta Toyota Hilux, color rojo metálico, con placas HAM 1383, que había sido reportada como robada.

Además, decomisaron tres armas de fuego tipo pistola. Una de ellas es una Beretta que, según el reporte policial, pertenecía al propietario del vehículo y habría sido robada durante el asalto.

Las otras dos armas incautadas son una pistola marca Girsan Regard MC y otra marca SCCY. Según el informe, ambas carecían de los permisos correspondientes. También se reportó el decomiso de cargadores y cartuchos sin percutir.

La víctima fue identificada como Sebastián de Jesús Fúnez Medina, quien resultó herido por arma de fuego y recibió atención médica en una clínica de San Pedro Sula, de acuerdo con la información policial.

Tras las detenciones, los dos sospechosos fueron trasladados a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Quimistán, Santa Bárbara, para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Las autoridades deberán remitir el caso al Ministerio Público para que se desarrollen las investigaciones y se determinen las responsabilidades conforme a la ley. Los detenidos se presumen inocentes mientras no se establezca su culpabilidad mediante una resolución judicial.