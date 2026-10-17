Vecinos del barrio Los Andes denuncian robos de vehículos y exigen más seguridad en SPS

San Pedro Sula, Honduras.– Los robos en calles y avenidas de barrio Los Andes mantienen en alerta a los vecinos, quienes denunciaron públicamente una serie de hechos delictivos y exigieron mayor presencia policial, tanto de día como de noche, en ese sector de San Pedro Sula.
Los residentes señalaron que los incidentes incluyen saqueos de vehículos, sustracción de insignias, llantas de repuesto y copas de ruedas, por lo que solicitaron a las autoridades investigar las denuncias y ejecutar acciones para frenar estos hechos.
Uno de los incidentes quedó registrado por cámaras de seguridad el viernes 16 de octubre, aproximadamente a las 4:58 p.m., en la 9 calle A noroeste y 13 avenida noroeste, en las inmediaciones del bulevar Los Caminantes.
Según la información compartida por los vecinos, las imágenes muestran a una persona que abre e ingresa a un vehículo. El propietario reportó posteriormente la sustracción de pertenencias, aunque no se detalló qué objetos fueron robados ni su valor.
Los residentes también pidieron atención para los reportes de inseguridad en los alrededores del parque México, así como en otras calles y avenidas del barrio.
Entre sus principales demandas figura el aumento de los patrullajes, el seguimiento de las denuncias y una mayor coordinación entre la Policía, las autoridades locales y los vecinos mediante el uso de las cámaras de seguridad.
Los habitantes insistieron en que necesitan respuestas y medidas concretas para prevenir nuevos robos y evitar que los responsables continúen afectando a los propietarios de vehículos y a quienes transitan por la zona.