Vecinos del barrio Los Andes denuncian robos de vehículos y exigen más seguridad en SPS

San Pedro Sula, Honduras.– Los robos en calles y avenidas de barrio Los Andes mantienen en alerta a los vecinos, quienes denunciaron públicamente una serie de hechos delictivos y exigieron mayor presencia policial, tanto de día como de noche, en ese sector de San Pedro Sula.

Los residentes señalaron que los incidentes incluyen saqueos de vehículos, sustracción de insignias, llantas de repuesto y copas de ruedas, por lo que solicitaron a las autoridades investigar las denuncias y ejecutar acciones para frenar estos hechos.

Uno de los incidentes quedó registrado por cámaras de seguridad el viernes 16 de octubre, aproximadamente a las 4:58 p.m., en la 9 calle A noroeste y 13 avenida noroeste, en las inmediaciones del bulevar Los Caminantes.