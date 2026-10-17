Caen tres presuntos miembros de la MS-13 con armas y munición prohibida en Choloma

Choloma, Honduras.– Tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos un menor de edad, fueron detenidos durante un allanamiento ejecutado por agentes policiales en la aldea San Isidro, en Choloma, Cortés. El operativo fue realizado por agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), como parte de las investigaciones contra estructuras criminales que operan en el norte de Honduras. Uno de los detenidos fue identificado como Angner Antonio Arrazola Rubio, de 33 años, conocido con el alias de “Colocho”. Según el reporte policial, el hombre había sido arrestado en dos ocasiones anteriores.

También fue detenido Johnny Alberto Pineda Sosa, de 41 años, alias “Zombi”, a quien las autoridades atribuyen antecedentes por presuntos delitos de extorsión, tentativa de homicidio y asociación ilícita. El tercer requerido es un adolescente de 17 años, identificado únicamente con el alias de “Seco”, según la información proporcionada por la Policía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Armas y munición decomisadas

Durante la inspección del inmueble, los agentes decomisaron dos pistolas y un revólver calibre .38, todos abastecidos con sus respectivos proyectiles. Además, encontraron 55 cartuchos calibre 7.62, que las autoridades identifican como munición de uso prohibido, así como cargadores para las armas incautadas. En el lugar también fueron decomisadas dos tabletas electrónicas que serán sometidas a peritajes. De acuerdo con el informe policial, los dispositivos contendrían un sistema de videovigilancia presuntamente utilizado para monitorear los movimientos de las fuerzas del orden.

A disposición de las autoridades

Los tres sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica por los presuntos delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, porte ilegal de munición de uso prohibido y asociaciones terroristas. Las investigaciones deberán establecer la posible participación de cada uno de los detenidos en las actividades atribuidas a la estructura criminal. En el caso del adolescente, el procedimiento deberá desarrollarse conforme al régimen especial de justicia penal juvenil.