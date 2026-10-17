Matan a balazos a una mujer embarazada dentro de su vivienda en Sabá, Colón

Sabá, Colón. Una mujer embarazada perdió la vida de forma violenta la mañana de este sábado 17 de octubre, luego de ser atacada a disparos en su vivienda, ubicada en la colonia Santa Ana, en el municipio de Sabá, departamento de Colón.

La víctima fue identificada preliminarmente como Jennifer Rivera, de aproximadamente 22 años, quien, según los primeros reportes, tenía entre cuatro y cinco meses de embarazo.

Tras conocerse el crimen, elementos de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para asegurar la escena, mientras se esperaba la intervención de los equipos de investigación, Medicina Forense y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.