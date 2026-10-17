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Hombre muere dentro de un motel en Yoro

Los primeros datos indican que el hombre había llegado al establecimiento durante la madrugada acompañado de una mujer

Hombre muere dentro de un motel en Yoro

El fallecimiento de Nelson Puerto fue reportado este sábado en un establecimiento de Olanchito.

Olanchito, Yoro. Las autoridades investigan el fallecimiento de Nelson Puerto, quien fue localizado sin vida este sábado en un motel en Olanchito, Yoro.

El caso trascendió luego de que se reportara el hallazgo del hombre en una de las habitaciones del lugar. La información preliminar apunta a un posible infarto, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la causa de muerte.

Los primeros datos indican que Puerto había llegado al establecimiento durante la madrugada acompañado de una mujer. Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre las circunstancias posteriores ni sobre la identidad de su acompañante.

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El hecho quedó bajo investigación policial, mientras se esperaba la intervención de las autoridades forenses y del Ministerio Público para efectuar las diligencias legales correspondientes.

Será mediante estos procedimientos que se podrá establecer qué provocó el fallecimiento y aclarar las circunstancias en que ocurrió.

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Redacción La Prensa
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