Hombre muere dentro de un motel en Yoro

Olanchito, Yoro. Las autoridades investigan el fallecimiento de Nelson Puerto, quien fue localizado sin vida este sábado en un motel en Olanchito, Yoro.

El caso trascendió luego de que se reportara el hallazgo del hombre en una de las habitaciones del lugar. La información preliminar apunta a un posible infarto, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la causa de muerte.

Los primeros datos indican que Puerto había llegado al establecimiento durante la madrugada acompañado de una mujer. Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre las circunstancias posteriores ni sobre la identidad de su acompañante.