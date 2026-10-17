El Teniente, el último capturado de los Bustillo Padilla por el secuestro del hijo de Ricardo Maduro

Casi tres décadas después del secuestro y asesinato de Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente hondureño Ricardo Maduro, las autoridades capturaron en Tegucigalpa a Marco Antonio Ávila Castellanos, conocido con el alias de El Teniente, señalado como presunto integrante de la banda de secuestradores los Bustillo Padilla.
La captura está relacionada con el secuestro y asesinato ocurrido en abril de 1997 en San Pedro Sula, un caso que conmocionó al país y por el cual varios integrantes de la estructura criminal fueron procesados y condenados a penas de prisión.
Una fuente reveló a Diario LA PRENSA que Ávila Castellanos habría sido oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras antes de incorporarse a la organización delictiva, donde era conocido como “El Teniente”.
Según la fuente, los Bustillo Padilla fue una de las estructuras criminales más peligrosas de Honduras durante la década de 1990 y los primeros años de la década de 2000. A sus integrantes se les atribuyen al menos 19 secuestros.
El detenido es señalado de tener vínculos con la banda criminal, pero su responsabilidad individual en el secuestro y asesinato de Ricardo Ernesto Maduro Andreu deberá establecerse mediante el proceso judicial correspondiente.
El 23 de abril de 1997, Ricardo Ernesto Maduro Andreu, de 25 años, fue secuestrado en San Pedro Sula. El joven, hijo del empresario y posteriormente presidente de Honduras Ricardo Maduro, se movilizaba en su vehículo cuando fue interceptado por hombres armados.
Los captores se llevaron por la fuerza al joven y exigieron a su familia el pago de tres millones de lempiras a cambio de su liberación. Sin embargo, el secuestro terminó en tragedia. El cuerpo de Ricardo Ernesto fue encontrado sin vida dos días después, el 25 de abril de 1997, en el departamento de Cortés.
Las investigaciones para capturar a los responsables del secuestro y asesinato comenzaron casi de inmediato.
En ese mismo año, 1997, un enfrentamiento entre elementos de varias unidades policiales y presuntos responsables del crimen dejó como resultado la muerte de Misael Bustillo y su hermano Abel Bustillo, durante una refriega ocurrida en Tegucigalpa.
Meses después fueron capturados Víctor Manuel Meraz y Efraín Ordóñez, señalados como responsables del secuestro y asesinato de Ricardo Ernesto Maduro. Ambos fueron condenados en 2004 a 32 años de prisión.
Por el mismo caso también fue detenido Santos Neptalí Bustillo Padilla, quien recibió una condena de 32 años de cárcel.
No obstante, Bustillo Padilla se fugó en 2007 de la Penitenciaría Nacional de Támara. Su captura se produjo nuevamente en diciembre de 2018, cuando fue localizado en Olanchito, departamento de Yoro.
Los Bustillo Padilla operaron en un momento en el que los secuestros representaban una de las principales preocupaciones de seguridad en el país. El grupo criminal habría participado en al menos 19 casos de este tipo.
Siendo el secuestro y asesinado del hijo del expresidente Ricardo Maduro uno de los casos más recordados hasta ahora.
Los Bustillo Padilla se convirtieron en una de las bandas de secuestradores más peligrosas de Honduras a mediados de la década de 1990.