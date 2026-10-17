Crimen que conmocionó a El Paraíso: Fallo condenatorio contra el asesino del niño Anthony Figueroa

El Paraíso. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de Danlí, logró un fallo condenatorio en juicio oral y público en contra de Walter Edilberto Núñez Baquedano, hallado culpable del delito de asesinato en perjuicio del menor Anthony Jair Figueroa Salgado, de 11 años de edad.

Durante la etapa de debate ante el Tribunal de Sentencia de Danlí, el equipo fiscal evacuó y presentó una serie de pruebas indiciarias, documentales y testificales. Los elementos probatorios presentados por los acusadores del Estado resultaron contundentes para que los jueces, de manera unánime, dictaran la sentencia condenatoria en contra del imputado.

De acuerdo con las investigaciones, el trágico suceso ocurrió el 5 de noviembre de 2024. Ese día, la tía del pequeño lo envió a hacer unas compras a una pulpería cercana a su vivienda. Al percatarse de que transcurría el tiempo y el menor no regresaba a casa, la mujer fue a la pulpería, donde le confirmaron que el niño sí había llegado a comprar unas tortillas.