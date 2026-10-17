  1. Inicio
  2. · Sucesos

“El Teniente” llega a juzgados por el secuestro y crimen del hijo del expresidente Ricardo Maduro

Marco Antonio Ávila Castellanos tenía una orden de captura desde el 1 de junio de 2004 por el caso ocurrido el 23 de abril de 1997; este sábado comparecerá ante un juzgado de San Pedro Sula

“El Teniente” llega a juzgados por el secuestro y crimen del hijo del expresidente Ricardo Maduro

Policía lleva a Marco Antonio Ávila Castellanos a los juzgados sampedranos.

San Pedro Sula, Honduras.– Casi tres décadas después del secuestro y asesinato de Ricardo Ernesto Maduro Andrews, hijo del expresidente hondureño Ricardo Maduro, un sospechoso vinculado al caso fue remitido este sábado al Centro Integrado de Justicia Penal (CEIN) de San Pedro Sula.

Se trata de Marco Antonio Ávila Castellanos, quien fue puesto a disposición de la Secretaría Adjunta del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

De acuerdo con la información proporcionada, contra Ávila Castellanos existía una orden de captura emitida el 1 de junio de 2004, por su presunta vinculación con el secuestro y asesinato de Maduro Andrews, ocurrido el 23 de abril de 1997.

El Teniente, el último capturado de los Bustillo Padilla por el secuestro del hijo de Ricardo Maduro

Según la agenda judicial, el sospechoso comparecerá durante este sábado ante las autoridades para la audiencia indagatoria, conforme al procedimiento penal aplicable al caso.

El expediente se remonta a uno de los crímenes que conmocionaron a Honduras en la década de 1990, por involucrar al hijo de quien posteriormente llegó a ocupar la Presidencia de la República.

La comparecencia ante el juzgado permitirá avanzar en las diligencias judiciales relacionadas con el caso, mientras las autoridades competentes deberán determinar la situación jurídica del sospechoso conforme a la ley.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias