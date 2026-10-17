“El Teniente” llega a juzgados por el secuestro y crimen del hijo del expresidente Ricardo Maduro

San Pedro Sula, Honduras.– Casi tres décadas después del secuestro y asesinato de Ricardo Ernesto Maduro Andrews, hijo del expresidente hondureño Ricardo Maduro, un sospechoso vinculado al caso fue remitido este sábado al Centro Integrado de Justicia Penal (CEIN) de San Pedro Sula.

Se trata de Marco Antonio Ávila Castellanos, quien fue puesto a disposición de la Secretaría Adjunta del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

De acuerdo con la información proporcionada, contra Ávila Castellanos existía una orden de captura emitida el 1 de junio de 2004, por su presunta vinculación con el secuestro y asesinato de Maduro Andrews, ocurrido el 23 de abril de 1997.