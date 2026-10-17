Suman 45 hondureños enjuiciados por presunta pertenencia a asociaciones terroristas

Tegucigalpa, Honduras. Un total de 45 personas enfrentan procesos judiciales por el delito de terrorismo en Honduras, tras ser detenidas en operativos realizados entre el 21 de septiembre y el 16 de octubre de 2026, según datos de las autoridades de seguridad.

Las capturas están relacionadas con presuntos integrantes de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cartel del Diablo, cuyos miembros fueron incluidos en la clasificación de asociaciones terroristas mediante una resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

De los detenidos, 43 son hombres y dos mujeres. Francisco Morazán concentra la mayor cantidad de arrestos, con 24, seguido de Yoro y Cortés, con ocho cada uno. También se reportaron dos capturas en Colón y una en Atlántida, Comayagua y Santa Bárbara, respectivamente.