Suman 45 hondureños enjuiciados por presunta pertenencia a asociaciones terroristas

Tegucigalpa, Honduras. Un total de 45 personas enfrentan procesos judiciales por el delito de terrorismo en Honduras, tras ser detenidas en operativos realizados entre el 21 de septiembre y el 16 de octubre de 2026, según datos de las autoridades de seguridad.
Las capturas están relacionadas con presuntos integrantes de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cartel del Diablo, cuyos miembros fueron incluidos en la clasificación de asociaciones terroristas mediante una resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
De los detenidos, 43 son hombres y dos mujeres. Francisco Morazán concentra la mayor cantidad de arrestos, con 24, seguido de Yoro y Cortés, con ocho cada uno. También se reportaron dos capturas en Colón y una en Atlántida, Comayagua y Santa Bárbara, respectivamente.
Las estadísticas oficiales atribuyen 23 detenciones a presuntos integrantes de la Pandilla 18, 19 a la MS-13 y tres al Cartel del Diablo.
La División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) encabezó las operaciones con 29 capturas. Otras intervenciones fueron realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, con cinco detenciones cada una. La Policía Militar del Orden Público reportó una.
Durante los operativos también se decomisaron presuntas drogas, entre ellas 2,714 gramos de marihuana, 145 gramos de cocaína y seis unidades de posible crack. Además, las autoridades incautaron 17 armas largas, ocho armas cortas, 845 municiones, dos motocicletas y un vehículo.
En el ámbito judicial, 25 de los sospechosos tienen auto de formal procesamiento, mientras que los otros 20 permanecen a la espera de audiencia, de acuerdo con el informe.
Estas acciones forman parte del plan de seguridad Escudo de Honduras, mediante el cual las autoridades buscan combatir las estructuras criminales que operan en el territorio nacional.