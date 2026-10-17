Rescatan en Guatemala a jovencita hondureña engañada con falsa oferta laboral

De acuerdo con las investigaciones, la menor habría sido engañada a través de las redes sociales con una oferta de trabajo que prometía un pago de 3,000 quetzales semanales, equivalentes a aproximadamente 10,500 lempiras.

Salamá, Guatemala. Una adolescente hondureña de 16 años, originaria del departamento de Yoro, fue rescatada en Guatemala durante un operativo coordinado entre agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Honduras y la Policía de ese país.

La propuesta laboral habría motivado a la adolescente a trasladarse al vecino país; sin embargo, al llegar, presuntamente fue privada de su libertad y sometida a condiciones laborales bajo amenazas.

Las autoridades hondureñas y guatemaltecas coordinaron acciones para localizar a la menor y ejecutar el operativo que permitió su rescate en el municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz, Guatemala.

Tras ser rescatada, la adolescente quedó bajo la protección de las autoridades guatemaltecas, que se encargan de brindarle atención médica y psicológica.

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El caso continúa bajo las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que fue captada la menor, así como determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

Las autoridades mantienen las acciones de protección para garantizar la integridad de la adolescente, mientras avanzan las investigaciones sobre el presunto engaño mediante redes sociales y las condiciones a las que habría sido sometida.