Cae pastor que habría abusado de dos menores tras llevarlas a cuevas de Comayagua, según la Policía

Yoro. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un presunto pastor evangélico acusado del delito de violación agravada en perjuicio de dos menores de edad.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Olanchito, Yoro, en cumplimiento de una orden judicial emitida el 23 de octubre de 2026 por el Juzgado de Letras Seccional de dicha localidad.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el hombre habría llevado con engaños a las dos menores hasta unas cuevas ubicadas en el municipio de Las Lajas, Comayagua, con el pretexto de que realizarían prácticas religiosas y “rituales de liberación espiritual”.