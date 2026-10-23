Envían a prisión a “Danyer”, presunto pandillero de la 18 en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras-. Un juez dictó prisión preventiva contra Allan Noel López García, de 23 años, alias “Danyer”, señalado como integrante de la Pandilla 18 con rango de “homie”, por su presunta participación en el delito de asociaciones terroristas.
La medida fue impuesta durante la audiencia inicial celebrada en los Juzgados de Jurisdicción Nacional, en Tegucigalpa, donde también se dictó auto de formal procesamiento contra el imputado.
López García fue requerido el pasado 15 de octubre por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.
De acuerdo con la información de las autoridades, el joven es señalado como miembro de la estructura criminal Pandilla 18, donde presuntamente desempeñaba funciones con el rango de “homie”.
Tras la resolución judicial, el imputado deberá permanecer recluido mientras continúa el proceso penal en su contra.
Por su parte, la DAET mantiene las investigaciones orientadas a identificar y ubicar a otras personas que presuntamente estarían vinculadas con estructuras criminales.
El caso continuará su curso en los tribunales competentes, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.