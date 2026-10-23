Capturan a tres mujeres cuando intentaban ingresar droga a la cárcel de Támara

Tegucigalpa, Honduras.- Tres mujeres fueron detenidas por las autoridades en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, cuando presuntamente intentaban ingresar sustancias ilícitas y otros artículos prohibidos al recinto carcelario.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron supuesta cocaína, marihuana, un preservativo y tres teléfonos celulares, objetos que presuntamente serían ingresados de manera irregular al establecimiento penitenciario.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, una de las mujeres sería la encargada de coordinar el ingreso de artículos prohibidos al centro penal.