Capturan a tres mujeres cuando intentaban ingresar droga a la cárcel de Támara

Tegucigalpa, Honduras.- Tres mujeres fueron detenidas por las autoridades en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, cuando presuntamente intentaban ingresar sustancias ilícitas y otros artículos prohibidos al recinto carcelario.
Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron supuesta cocaína, marihuana, un preservativo y tres teléfonos celulares, objetos que presuntamente serían ingresados de manera irregular al establecimiento penitenciario.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, una de las mujeres sería la encargada de coordinar el ingreso de artículos prohibidos al centro penal.
Las tres detenidas serán remitidas a la Fiscalía de Microtráfico para que se les siga el procedimiento legal correspondiente por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir.
En el operativo también se identificó que una de las mujeres estaba acompañada de una bebé, por lo que se activaron los mecanismos de protección correspondientes para garantizar la seguridad y el bienestar de la menor.
Las autoridades mantienen los controles en los centros penitenciarios con el objetivo de evitar el ingreso de drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos que puedan comprometer la seguridad y el orden dentro de las cárceles del país.