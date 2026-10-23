DPI captura a médico acusado de grave delito en Talanga

La detención se ejecutó el jueves 22 de octubre de 2026, alrededor de las 6:00 de la tarde, en el barrio Las Acacias de esa localidad.

Un médico general de 43 años fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado como sospechoso del delito de violación, en el municipio de Talanga, Francisco Morazán.

De acuerdo con el informe policial, la operación estuvo a cargo de agentes de la Unidad Departamental de Investigación Criminal (UDIC) número 8, en coordinación con miembros de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Los funcionarios policiales asignados a la jefatura municipal de Talanga realizaron el procedimiento en cumplimiento de una denuncia presentada contra el profesional de la medicina.

Según las autoridades, el doctor es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de violación.

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La denuncia relacionada con el caso quedó registrada bajo el número 915-2026, según el reporte de la Policía.

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron un teléfono celular de color blanco, el cual fue incorporado como evidencia en las diligencias investigativas.

Tras su detención, el sospechoso fue trasladado a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones, ubicadas en la jefatura municipal de Talanga.

El teléfono decomisado también quedó bajo resguardo de las autoridades como parte del procedimiento relacionado con la denuncia.

Las investigaciones correspondientes continuarán para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades legales del detenido.