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Capturan a mujer prófuga desde hace 12 años por estafa y falsificación en SPS

La mujer, de 38 años, fue detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)

Capturan a mujer prófuga desde hace 12 años por estafa y falsificación en SPS

Momentos de la captura de la mujer de 38 años.

San Pedro Sula, Honduras.– Después de casi 12 años con una orden de captura pendiente, una mujer de 38 años fue detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalada por suponerla responsable de los delitos de estafa agravada continuada y falsificación de documentos públicos y privados.

La captura se ejecutó en el barrio La Guardia de San Pedro Sula, Cortés, mediante labores de seguimiento y vigilancia realizadas por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), adscrita a la DPI.

De acuerdo con la información policial, la sospechosa era requerida por la justicia desde el 15 de diciembre de 2014, fecha en que el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula emitió la orden de captura en su contra.

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La mujer es señalada por presuntos delitos relacionados con la estafa agravada continuada y la falsificación de documentos públicos y privados, en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras, según el reporte de las autoridades.

Tras su detención, fue trasladada a las instalaciones de la DPI, donde se realizaron los procedimientos correspondientes antes de ponerla a disposición de la Fiscalía de turno, que continuará con el proceso legal.

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Redacción La Prensa
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