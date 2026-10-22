Decomisa 131 libras de supuesta marihuana ocultas en un vehículo en Tocoa, Colón

Tocoa, Honduras. Las autoridades policiales decomisaron 131 libras de supuesta marihuana que eran transportadas en un vehículo en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
El hallazgo se produjo en el sector de la aldea La Bolsa, donde agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), desarrollaron acciones de vigilancia e inteligencia.
Según la información oficial, los paquetes con el presunto estupefaciente permanecían escondidos dentro del automóvil, que habrían sido utilizados para movilizar la sustancia ilícita.
Tanto la droga como el vehículo quedaron bajo decomiso para las investigaciones correspondientes.
La operación se llevó a cabo como parte del Plan Operativo Escudo de Honduras, una estrategia orientada a contrarrestar las actividades de grupos delictivos vinculados con el narcotráfico y otras acciones criminales.
En el procedimiento también participó la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con sede en La Ceiba, Atlántida, cuyos representantes coordinarán las diligencias necesarias para esclarecer el caso y determinar posibles responsabilidades penales.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre posibles detenciones ni han identificado a personas presuntamente vinculadas con el caso.