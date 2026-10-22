Decomisa 131 libras de supuesta marihuana ocultas en un vehículo en Tocoa, Colón

Tocoa, Honduras. Las autoridades policiales decomisaron 131 libras de supuesta marihuana que eran transportadas en un vehículo en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

El hallazgo se produjo en el sector de la aldea La Bolsa, donde agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), desarrollaron acciones de vigilancia e inteligencia.

Según la información oficial, los paquetes con el presunto estupefaciente permanecían escondidos dentro del automóvil, que habrían sido utilizados para movilizar la sustancia ilícita.