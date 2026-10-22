Cae hombre acusado del asesinato de una pareja en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras. Un hombre de 54 años fue detenido este jueves 22 de octubre en la aldea Suyapa, municipio de Atima, Santa Bárbara, por tener una orden de captura pendiente por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, según un informe policial. El detenido fue identificado como Lisander Mateo Muñoz, de nacionalidad hondureña, casado y de oficio agricultor, originario de Atima y residente en la aldea Suyapa.

De acuerdo con el reporte, la detención fue ejecutada por funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), asignados a la Unidad Departamental de Policía número 16 (UDEP-16) de Santa Bárbara. La orden de captura fue emitida desde el 3 de septiembre de este mismo año por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara.