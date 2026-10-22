Capturan en Naranjito a hombre con orden por asesinato desde 2015

Santa Bárbara, Honduras. Un hombre de 36 años fue detenido este jueves 22 de octubre en el municipio de Naranjito, Santa Bárbara, luego de que las autoridades detectaran una orden de captura pendiente en su contra por el supuesto delito de asesinato. El detenido fue identificado en el informe policial como José Adalid Leiva González, de nacionalidad hondureña y de oficio caficultor, originario del departamento de Santa Bárbara.

La captura se ejecutó alrededor de las 8:00 de la mañana, durante un operativo móvil coordinado con distintas direcciones de la Policía Nacional, en la calle principal de Naranjito.

Según el reporte, los agentes requirieron al hombre y verificaron su Documento Nacional de Identificación (DNI) en el sistema policial, donde encontraron la orden de captura pendiente por el delito de asesinato. El documento señala que la orden fue emitida el 20 de marzo de 2015 por el Juzgado de Letras de la Sección de Santa Bárbara, por lo que permanecía pendiente desde hace más de 11 años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse