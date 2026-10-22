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Capturan en Naranjito a hombre con orden por asesinato desde 2015

Tras 11 años prófugo, la Policía detuvo en Naranjito, Santa Bárbara, a José Adalid Leiva González por una orden de captura por asesinato emitida en 2015.

Capturan en Naranjito a hombre con orden por asesinato desde 2015

José Adalid Leiva González, de nacionalidad hondureña y de oficio caficultor.

 Foto: cortesía

Santa Bárbara, Honduras. Un hombre de 36 años fue detenido este jueves 22 de octubre en el municipio de Naranjito, Santa Bárbara, luego de que las autoridades detectaran una orden de captura pendiente en su contra por el supuesto delito de asesinato.

El detenido fue identificado en el informe policial como José Adalid Leiva González, de nacionalidad hondureña y de oficio caficultor, originario del departamento de Santa Bárbara.

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La captura se ejecutó alrededor de las 8:00 de la mañana, durante un operativo móvil coordinado con distintas direcciones de la Policía Nacional, en la calle principal de Naranjito.

La detención se hizo en el municipio de Naranjito, Santa Bárbara.

La detención se hizo en el municipio de Naranjito, Santa Bárbara.

 (Foto: cortesía)

Según el reporte, los agentes requirieron al hombre y verificaron su Documento Nacional de Identificación (DNI) en el sistema policial, donde encontraron la orden de captura pendiente por el delito de asesinato.

El documento señala que la orden fue emitida el 20 de marzo de 2015 por el Juzgado de Letras de la Sección de Santa Bárbara, por lo que permanecía pendiente desde hace más de 11 años.

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Tras su detención, Leiva González fue trasladado a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Quimistán, Santa Bárbara, para continuar con el procedimiento correspondiente conforme a la ley.

El detenido deberá ser puesto a disposición de las instancias judiciales competentes para que se siga el proceso legal correspondiente.

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Redacción La Prensa
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