Explosión deja ocho soldados heridos en batallón militar de Zambrano

Tegucigalpa, Honduras. Ocho soldados resultaron heridos este miércoles tras la explosión de un artefacto explosivo en las instalaciones del Primer Batallón de Artillería de Campaña, ubicado en Zambrano, Francisco Morazán, informó el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, capitán Mario Rivera.

Según el oficial, el incidente ocurrió durante la mañana, cuando personal de tropa realizaba trabajos de preparación de un terreno para actividades posteriores de reforestación. Durante esas labores, uno de los militares encontró un casquillo de un artefacto antipersonal que contenía una carga propulsora.

El capitán Rivera explicó a LA PRENSA que el objeto explotó después de ser manipulado de manera incorrecta, lo que dejó ocho soldados lesionados. Tras la detonación, los afectados fueron trasladados de inmediato al Hospital Militar, donde recibieron atención médica especializada.