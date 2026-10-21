Explosión deja ocho soldados heridos en batallón militar de Zambrano

Tegucigalpa, Honduras. Ocho soldados resultaron heridos este miércoles tras la explosión de un artefacto explosivo en las instalaciones del Primer Batallón de Artillería de Campaña, ubicado en Zambrano, Francisco Morazán, informó el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, capitán Mario Rivera.
Según el oficial, el incidente ocurrió durante la mañana, cuando personal de tropa realizaba trabajos de preparación de un terreno para actividades posteriores de reforestación. Durante esas labores, uno de los militares encontró un casquillo de un artefacto antipersonal que contenía una carga propulsora.
El capitán Rivera explicó a LA PRENSA que el objeto explotó después de ser manipulado de manera incorrecta, lo que dejó ocho soldados lesionados. Tras la detonación, los afectados fueron trasladados de inmediato al Hospital Militar, donde recibieron atención médica especializada.
“Este incidente tuvo como resultado ocho soldados heridos, los que inmediatamente fueron trasladados al Hospital Militar”, manifestó el portavoz de las Fuerzas Armadas.
El capitán detalló que, al momento de brindar la información, cinco de los militares presentaban heridas leves, mientras que los otros tres tenían lesiones significativas. No obstante, no precisó la naturaleza de las heridas ni proporcionó detalles adicionales sobre la evolución de los pacientes.
Las autoridades militares informaron que el personal afectado permanecía bajo atención médica tras el traslado de emergencia.
Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre el origen del artefacto ni sobre las circunstancias en las que llegó al terreno donde se desarrollaban los trabajos. Tampoco se ha informado si se realizarán inspecciones adicionales para determinar si existen otros materiales explosivos en el área.
El incidente ocurrió en una instalación militar, por lo que será importante conocer si las autoridades desarrollarán una investigación para establecer las condiciones en que se encontró y manipuló el artefacto.