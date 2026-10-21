Matan a balazos a hombre acusado de robar gallinas en Colón

Sonaguera, Colón. Raúl Enrique Mencías fue asesinado a balazos la noche del lunes en la colonia El Porvenir, en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón, en el nororiente de Honduras.
El hecho violento ocurrió frente a la escuela María Elena Duke, cuando el hombre se desplazaba en una bicicleta por una de las calles de la colonia.
De acuerdo con la información preliminar, desconocidos interceptaron a Mencías y le dispararon varias veces, hasta quitarle la vida.
Tras escuchar lo ocurrido, la madre de la víctima llegó al lugar donde quedó el cuerpo de su hijo y, en medio de la conmoción, lo trasladó en hombros hacia su vivienda.
En el lugar también se presentó la Policía, cuyos agentes fueron confrontados por la mujer, quien expresó su frustración por lo sucedido.
Según los testimonios, la madre manifestó que en ocasiones anteriores había pedido a las autoridades que detuvieran a su hijo.
La mujer reclamó que sus solicitudes no fueron atendidas y lamentó que ahora, tras su muerte, ya no sería necesario que lo mantuvieran bajo custodia.
Por otra parte, vecinos señalaron que Mencías era presuntamente vinculado con hurtos en viviendas de la zona.
Medios locales de Colón difundieron un video hace cinco días en el que, supuestamente, se observa a Mencías robándose una gallina.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los responsables ni sobre posibles capturas relacionadas con el homicidio. Las autoridades deberán investigar las circunstancias del ataque y establecer el móvil del crimen.