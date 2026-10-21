Matan a balazos a hombre acusado de robar gallinas en Colón

Sonaguera, Colón. Raúl Enrique Mencías fue asesinado a balazos la noche del lunes en la colonia El Porvenir, en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón, en el nororiente de Honduras. El hecho violento ocurrió frente a la escuela María Elena Duke, cuando el hombre se desplazaba en una bicicleta por una de las calles de la colonia.

De acuerdo con la información preliminar, desconocidos interceptaron a Mencías y le dispararon varias veces, hasta quitarle la vida. Tras escuchar lo ocurrido, la madre de la víctima llegó al lugar donde quedó el cuerpo de su hijo y, en medio de la conmoción, lo trasladó en hombros hacia su vivienda.