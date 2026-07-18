Policía Militar despliega operativo en cuarterías del barrio Medina de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Un fuerte despliegue de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se registró este sábado en varias cuarterías del barrio Medina, en San Pedro Sula, como parte de un operativo orientado a localizar a personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas.

Al menos cinco patrullas con efectivos militares ingresaron al sector, donde realizaron inspecciones y acciones de búsqueda en distintos inmuebles, generando expectativa entre los vecinos y emprendedores de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el objetivo del operativo es capturar a personas supuestamente relacionadas con hechos criminales e ilícitos que estarían siendo investigados por las autoridades.