Policía Militar despliega operativo en cuarterías del barrio Medina de San Pedro Sula

Un fuerte despliegue de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se registró este sábado en varias cuarterías del barrio Medina, en San Pedro Sula, como parte de un operativo orientado a localizar a personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas.
Al menos cinco patrullas con efectivos militares ingresaron al sector, donde realizaron inspecciones y acciones de búsqueda en distintos inmuebles, generando expectativa entre los vecinos y emprendedores de la zona.
De acuerdo con la información preliminar, el objetivo del operativo es capturar a personas supuestamente relacionadas con hechos criminales e ilícitos que estarían siendo investigados por las autoridades.
La presencia de los uniformados llamó la atención de los habitantes del barrio Medina, quienes observaron el despliegue de las unidades militares mientras se desarrollaban las diligencias.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si durante el operativo se realizaron capturas, decomisos de armas, drogas u otras evidencias relacionadas con las investigaciones.
Tampoco se ha precisado si las acciones responden a investigaciones específicas o forman parte de una estrategia de seguridad en sectores considerados de alta incidencia delictiva.
Las autoridades mantienen resguardada la zona mientras continúan las inspecciones en las cuarterías intervenidas.
Se espera que el informe oficial por partes de las autoridades de los posibles hallazgos y las razones que motivaron el despliegue militar en este sector de la capital industrial.