Atic realiza inspecciones en negocios de lotería clandestina en SPS

Las acciones se ejecutaron en coordinación con la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (Feprosi) y con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

San Pedro Sula, Honduras. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) desarrolló cuatro inspecciones simultáneas en establecimientos comerciales de lotería cladestina en San Pedro Sula.

Las diligencias tenían como objetivo investigar la presunta comisión de los delitos de uso ilegítimo de distintivos o marcas registradas y operación de juegos no autorizados.

Durante los procedimientos, los equipos de investigación realizaron labores de identificación, recolección y aseguramiento de indicios que podrían estar relacionados con las actividades investigadas.

Entre los elementos que los agentes buscaban recopilar figuran dispositivos electrónicos, registros contables y dinero en efectivo presuntamente vinculado con los hechos bajo investigación.

