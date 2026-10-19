Ministerio Público crea nueva fiscalía para investigar lavado de activos

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público anunció este lunes la creación de la Fiscalía Especial Contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Recuperación de Activos (Felafra), una nueva dependencia que tendrá como objetivo fortalecer las investigaciones financieras, identificar bienes de origen ilícito y promover su aseguramiento o incautación cuando corresponda. El anuncio fue realizado por el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes Theodore, durante la inauguración del Programa de Formación Interinstitucional para Personas Juzgadoras y Fiscales en Materia de Criminalidad Organizada, desarrollado en coordinación con el Poder Judicial. Según informó el Ministerio Público en su cuenta oficial de X, la nueva fiscalía busca consolidar una estrategia de investigación centrada en seguir la ruta del dinero, identificar los bienes vinculados con actividades ilícitas y defender las investigaciones ante los tribunales hasta obtener una sentencia condenatoria.

El fiscal general explicó que la visión es contar con una fiscalía especializada, técnica y rigurosa, capaz de rastrear los recursos financieros, identificar los bienes relacionados con las investigaciones y gestionar su aseguramiento o incautación conforme a la ley.

🔎 El Ministerio Público crea la FELAFRA: Fiscalía Especial Contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Recuperación de Activos.El Fiscal General, Pablo Emilio Reyes Theodore, informó de la nueva fiscalía durante la inauguración del Programa de Formación Interinstitucional para Personas Juzgadoras y Fiscales en Materia de Criminalidad Organizada.📌 La visión de la FELAFRA es:▪️ Seguir la ruta del dinero▪️ Identificar bienes y asegurarlos o incautarlos cuando corresponda▪️ Defender las investigaciones ante un juez hasta obtener una sentencia condenatoria⚖️ El evento: El Fiscal General asistió a la inauguración del programa se desarrolla junto al Poder Judicial, dura 112 horas y se divide en tres módulos: teoría del delito y delitos especiales; litigación y manejo de evidencia; e investigación de activos virtuales, evidencia digital e inteligencia artificial. Está dirigido a personas juzgadoras y fiscales del Circuito Judicial con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, y cuenta con el acompañamiento técnico y financiero de INL, de la Embajada de los Estados Unidos. — Ministerio Público (@MP_Honduras) October 19, 2026

Asimismo, señaló que el trabajo de esta dependencia estará orientado a sustentar las investigaciones ante los jueces para que los casos puedan avanzar hasta una resolución judicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Capacitarán a jueces y fiscales en criminalidad organizada

El anuncio de la nueva fiscalía se produjo durante la inauguración de un programa de formación interinstitucional que busca fortalecer las capacidades de jueces y fiscales que conocen casos de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción.