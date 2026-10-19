Reducir edad punible en Honduras: ¿está en la agenda de la CSJ?

Tegucigalpa. El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene previsto remitir este martes 20 de octubre al Congreso Nacional sus observaciones sobre las reformas propuestas al Código Penal y al Código Procesal Penal, informó el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo. El titular de la CSJ convocó a los magistrados para conocer los criterios de la Sala de lo Penal respecto a ambas iniciativas. La intención es que el pronunciamiento llegue al Legislativo antes de las 5:00 p. m., de manera que los diputados puedan disponer del documento durante el análisis de los cambios planteados.

Vallecillo aclaró que la opinión de la Corte tendrá carácter ilustrativo y no obligará a los congresistas a seguir sus recomendaciones. La decisión final sobre las modificaciones que se incorporan a la legislación corresponderá al Poder Legislativo. "Nosotros solo aplicamos la ley y quien reforma las leyes es el Congreso Nacional de la República, ellos toman sus decisiones de cuáles adoptan y cuáles no adoptan", expresó.

Edad punible

Durante sus declaraciones, el presidente del Poder Judicial también se refirió a la posibilidad de reducir la edad punible en Honduras. Aseguró que el pleno de magistrados no ha discutido ese asunto y manifestó dudas de que sea incluido en la agenda de esta sesión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El funcionario recordó que Honduras ha suscrito tratados y convenios internacionales que deben tomarse en cuenta al considerar medidas relacionadas con la responsabilidad penal de niños y adolescentes. En ese contexto, subrayó la importancia de respetar el principio del interés superior del menor. En materia presupuestaria, Vallecillo indicó que el Poder Judicial pidió al Congreso Nacional recursos adicionales para instalar y fortalecer los circuitos especiales. Según explicó, la solicitud se presentó después de completar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas.