Caso María Fernanda: en suspenso decisión sobre libertad del acusado

El proceso contra Óscar Armando Ramírez Melgar, acusado por la muerte de la estudiante de Derecho María Fernanda Alemán, enfrenta una nueva etapa luego de que la audiencia para revisar su prisión preventiva fuera reprogramada.
La audiencia en la que se analizaría la sustitución de la prisión preventiva por medidas sustitutivas no se realizó este jueves 22 de octubre y fue reprogramada para el próximo lunes 26 de octubre, a la espera de una respuesta judicial.
La defensa de Óscar Armando Ramírez Melgar recurrió ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que el acusado pueda enfrentar el proceso en libertad mientras continúan las diligencias.
La Sala de lo Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo presentado por la defensa y ordenó a la jueza que conoce el proceso revisar la situación de Ramírez Melgar y la posibilidad de sustituir la prisión preventiva.
El Ministerio Público se opuso a la suspensión de la prisión preventiva y pidió que se mantenga la medida, al considerar que persisten las condiciones que justificaron que el acusado de matar a María Fernanda Alemán permanezca privado de libertad.
Los fiscales sostienen que no han desaparecido los presupuestos relacionados con el peligro para el proceso, los familiares de la víctima y los testigos protegidos, por lo que consideran que Ramírez Melgar no debe recuperar su libertad.
El Ministerio Público también argumentó que la justicia constitucional debe considerar el interés general sobre el particular y advirtió que la liberación del acusado podría afectar a la sociedad mientras continúa el proceso por la muerte de María Fernanda Alemán.
La audiencia quedó programada para el lunes, siempre que la Sala de lo Constitucional responda antes a la manifestación de oposición presentada por los fiscales que llevan el caso contra Ramírez Melgar.
María Fernanda Alemán, estudiante de Derecho, murió el 9 de febrero de 2025 después de recibir un disparo cuando se encontraba dentro de un vehículo frente a un condominio de la colonia Figueroa, en San Pedro Sula.
De acuerdo con la investigación fiscal, la víctima había llegado alrededor de las 6:30 am a un condominio de la colonia Figueroa para recoger algunas pertenencias, sin imaginar que terminaría involucrada en un violento enfrentamiento.
Según la versión de la Fiscalía, una discusión comenzó frente al edificio entre los hombres que se encontraban en el lugar y el conductor del vehículo en el que se movilizaba Alemán, quien era expareja de la joven estudiante.
La acusación establece que Ramírez Melgar disparó inicialmente contra el conductor y lo hirió en un brazo. Cuando el vehículo regresó e intentó embestir a los hombres, se produjo una segunda ráfaga de disparos.
Uno de los proyectiles atravesó el vidrio trasero del vehículo e impactó en la parte posterior de la cabeza de María Fernanda Alemán. La Policía identificó al presunto autor y lo detuvo el mismo 9 de febrero de 2025.