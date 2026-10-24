Regresaban de un culto: Una mujer muerta y varios heridos deja accidente en Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa. Una persona fallecida y varias heridas dejó un trágico accidente de tránsito registrado ayer a eso de las 6:00 de la tarde a la altura del sector de El Balín, en Santa Cruz de Yojoa.

La víctima mortal fue identificada en el lugar como Valeria Santos, de 58 años de edad.

El hecho vial involucró a tres vehículos: un pick-up color gris, una pipa encargada del transporte de combustible y un camión repartidor blanco.

De acuerdo con las informaciones preliminares recabadas en la escena, los afectados venían en el pick-up y pertenecen a una iglesia cristiana.

Los feligreses regresaban hacia sus hogares tras haber participado en un culto religioso. El cadáver de Santos quedó a una orilla de la carretera debido al violento impacto.