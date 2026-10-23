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Joven motociclista fallece tras impactar contra un vehículo en la CA-13

La víctima fue identificada como Luis Edgardo Andrade, residente de Mezapa, Atlántida, mientras que su acompañante resultó gravemente herido

Joven motociclista fallece tras impactar contra un vehículo en la CA-13

El accidente ocurrió la noche del jueves en la aldea Las Delicias, en El Negrito, Yoro.

El Negrito, Yoro. Un joven identificado como Luis Edgardo Andrade perdió la vida la noche del jueves en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-13, a la altura de la aldea Las Delicias, en el municipio de El Negrito, Yoro. En el percance, otra persona resultó gravemente herida.

De acuerdo con los informes preliminares, Andrade, residente del sector de Mezapa, Atlántida, se transportaba en una motocicleta junto a otro joven cuando ambos habrían impactado contra un vehículo, provocando una fuerte colisión.

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Debido a la gravedad del impacto, Luis Edgardo falleció en el lugar, mientras que su acompañante sufrió lesiones de consideración y fue trasladado por los cuerpos de socorro a una clínica del sector de Toyos, donde recibiría atención médica.

Tras el accidente, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan determinar cómo ocurrió el hecho.

La muerte del joven ha causado consternación entre sus familiares y personas cercanas, quienes lamentan su repentina partida.

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Redacción La Prensa
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