Joven motociclista fallece tras impactar contra un vehículo en la CA-13

El Negrito, Yoro. Un joven identificado como Luis Edgardo Andrade perdió la vida la noche del jueves en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-13, a la altura de la aldea Las Delicias, en el municipio de El Negrito, Yoro. En el percance, otra persona resultó gravemente herida.

De acuerdo con los informes preliminares, Andrade, residente del sector de Mezapa, Atlántida, se transportaba en una motocicleta junto a otro joven cuando ambos habrían impactado contra un vehículo, provocando una fuerte colisión.