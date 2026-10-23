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Al menos 10 heridos deja accidente vial entre rapidito y pickup en Taulabé

De manera preliminar, se reportan alrededor de 10 personas heridas tras la colisión registrada en la carretera CA-5

Al menos 10 heridos deja accidente vial entre rapidito y pickup en Taulabé

Un bus de la ruta Siguatepeque-Taulabé y un vehículo tipo pickup chocaron en el sector de Montañuelas.

 Fotografía: Cortesía

Taulabé, Comayagua. Unas 10 personas habrían resultado heridas de manera preliminar en un accidente de tránsito entre un bus rapidito de la ruta Siguatepeque-Taulabé y un vehículo tipo pickup, ocurrido en la carretera CA-5.

El percance se registró en el sector de Montañuelas, en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua.

El carro quedó destrozado, pero Alexander sobrevivió de milagro tras choque en San Manuel

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucró a las dos unidades, aunque hasta el momento no se han establecido las causas que provocaron la colisión.

Tras lo ocurrido, patrullas policiales y ambulancias comenzaron a movilizarse hacia el lugar para atender la emergencia.

La cifra preliminar de personas lesionadas es de aproximadamente 10, pero las autoridades deberán confirmar el número de afectados y brindar detalles sobre su estado de salud y a qué centros asistenciales fueron trasladados.

Así quedó el vehículo pickup tras la fuerte colisión con el bus tipo rapidito en Taulabé, Comayagua.

Así quedó el vehículo pickup tras la fuerte colisión con el bus tipo rapidito en Taulabé, Comayagua.

(Fotografía: Cortesía)

El accidente provocó congestionamiento vehicular en este tramo de la carretera CA-5, una de las principales vías de comunicación del país y que conecta Tegucigalpa con San Pedro Sula.

Hasta el momento, no se ha proporcionado más información sobre la identidad de las personas heridas ni sobre las circunstancias en que ocurrió el choque en este sector de la CA-5.

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Redacción La Prensa
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