Al menos 10 heridos deja accidente vial entre rapidito y pickup en Taulabé

Taulabé, Comayagua. Unas 10 personas habrían resultado heridas de manera preliminar en un accidente de tránsito entre un bus rapidito de la ruta Siguatepeque-Taulabé y un vehículo tipo pickup, ocurrido en la carretera CA-5. El percance se registró en el sector de Montañuelas, en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucró a las dos unidades, aunque hasta el momento no se han establecido las causas que provocaron la colisión. Tras lo ocurrido, patrullas policiales y ambulancias comenzaron a movilizarse hacia el lugar para atender la emergencia. La cifra preliminar de personas lesionadas es de aproximadamente 10, pero las autoridades deberán confirmar el número de afectados y brindar detalles sobre su estado de salud y a qué centros asistenciales fueron trasladados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse