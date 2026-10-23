Detienen a sospechoso de matar con un pedazo de madera a joven en Lempira

Lempira. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron a un hombre, presunto responsable del homicidio de un joven. El hecho ocurrió en el municipio de Piraera, departamento de Lempira.

La detención del sospechoso se concretó tras labores de seguimiento y vigilancia desplegadas por los efectivos policiales en la zona.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades, el ahora detenido se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de perpetrar el ataque. En medio del suceso violento, el agresor habría atacado al joven utilizando un pedazo de madera.