Detienen a sospechoso de matar con un pedazo de madera a joven en Lempira

Lempira. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron a un hombre, presunto responsable del homicidio de un joven. El hecho ocurrió en el municipio de Piraera, departamento de Lempira.
La detención del sospechoso se concretó tras labores de seguimiento y vigilancia desplegadas por los efectivos policiales en la zona.
De acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades, el ahora detenido se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de perpetrar el ataque. En medio del suceso violento, el agresor habría atacado al joven utilizando un pedazo de madera.
La víctima fue identificada por la policía como Wilmer Enmanuel Cruz Corea, de 21 años de edad, quien falleció a causa de las severas lesiones sufridas durante la agresión.
Como parte de los indicios recabados en la escena, las autoridades decomisaron un pedazo de madera envuelto como evidencia. Dicho objeto que habría sido utilizado como arma homicida.
El arrestado fue trasladado a las instalaciones policiales y puesto a la orden del Ministerio Público para que se le instruya el proceso penal correspondiente por el delito de homicidio.