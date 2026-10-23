Envían a La Tolva a presunto integrante de la MS-13 capturado en La Ceiba

La detención se ejecutó el pasado 16 de octubre durante una saturación focalizada realizada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet).

Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), conocido con el alias de “Chico”, fue enviado al centro penitenciario de máxima seguridad La Tolva, luego de ser capturado por agentes policiales en La Ceiba, Atlántida.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso sería miembro activo de la clica Sureños Locos, perteneciente a la estructura criminal MS-13.

Las autoridades señalaron que esta célula delictiva mantenía presencia en distintos puntos estratégicos del litoral atlántico, donde presuntamente generaba temor entre los habitantes.

Tras su captura, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

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Posteriormente, se ordenó su traslado al centro penitenciario de máxima seguridad La Tolva, ubicado en Morocelí, departamento de El Paraíso.

Las autoridades mantienen operativos dirigidos a identificar y capturar a personas vinculadas con estructuras criminales que operan en diferentes sectores del país.