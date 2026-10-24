Caen dos jovencitos cuando se dirigían a cometer un crimen, según la Policía

La detención se produjo alrededor de las 9:00 de la noche, cuando agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria realizaban saturaciones policiales en el sector.

Morazán, Yoro. Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos la noche del viernes durante un operativo policial en el barrio El Centro del municipio de Morazán, departamento de Yoro, por suponerlos responsables de los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y tráfico de drogas.

De acuerdo con el informe policial, ambos jóvenes se movilizaban en una motocicleta cuando los agentes observaron su comportamiento sospechoso y les ordenaron detenerse para realizarles un registro personal.

Los detenidos fueron identificados como Cristhopher Adolfo Hernández Álvarez, originario de Morazán y residente en la aldea La Cruz, y Allan Moisés Cabrera Rivera, originario de Balfate, Colón, y residente en la aldea Las Casitas, en Morazán.

Durante la inspección, los policías encontraron una pistola marca Glock, de color negro, con cuatro cartuchos sin percutir en el cargador. El arma fue localizada en la cintura de Hernández Álvarez, quien fue detenido por suponerlo responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.

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En el registro de Cabrera Rivera, quien conducía la motocicleta, los agentes encontraron una mochila de color rojo y gris que contenía un envoltorio con hierba seca, supuesta marihuana. Por este hallazgo, fue detenido por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

Como parte del procedimiento, las autoridades también decomisaron una motocicleta marca TVS, de color rojo con negro, y dos teléfonos celulares, uno de marca LG y otro iPhone 14 Pro Max.

Según la información proporcionada por la Policía Nacional, las investigaciones preliminares indican que los dos jóvenes presuntamente se dirigían a cometer un homicidio en un barrio o colonia de Morazán cuando fueron interceptados por los agentes.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias del caso y determinar si los detenidos estarían vinculados con otros hechos delictivos en la zona.

Los jóvenes fueron trasladados para el procedimiento correspondiente, mientras que el arma, la supuesta droga y la motocicleta quedaron a disposición de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en El Negrito, Yoro.

Ambos fueron puestos a la orden del Ministerio Público en El Progreso, Yoro, para que se continúe con el proceso legal correspondiente.