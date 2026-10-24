Condenan a Héctor García a un año de prisión por la muerte de su hijo en un accidente vial

Como parte de la resolución judicial, García fue sentenciado a un año de reclusión, correspondiente a la pena mínima establecida para el delito. Además, se le impuso la prohibición de conducir vehículos automotores durante tres años.

San Pedro Sula, Honduras. La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró culpable a Héctor Eduardo García por el delito de homicidio imprudente leve, en perjuicio de un menor de edad, mediante un acuerdo de estricta conformidad.

El caso está relacionado con la muerte de Jairo Isaac García, de 11 años, quien falleció el 13 de octubre de 2025 en un accidente de tránsito ocurrido en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula, Cortés.

El menor se movilizaba en una motocicleta conducida por su padre Héctor García cuando fueron impactados por una rastra en el sector de Las Anonas. El niño murió en el lugar, mientras que su padre resultó con lesiones leves.

Las investigaciones preliminares señalaron que García presuntamente realizó una maniobra imprudente al intentar adelantar al vehículo pesado.

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Según la información sobre el caso, el conductor de la rastra no habría advertido la presencia de la motocicleta en su ángulo ciego antes de realizar un giro.

Durante el juicio unipersonal, el tribunal también resolvió suspender de inmediato la prisión preventiva que García cumplía por esta causa, medida que tenía como fecha de vencimiento el próximo 27 de octubre.

Héctor García aceptó su responsabilidad mediante Acuerdo de Estricta Conformidad, que es un mecanismo de simplificación procesal penal donde el imputado, de forma libre y voluntaria, admite su culpabilidad y participación en el delito antes de que se practiquen las pruebas en el juicio oral y público.

La situación jurídica del padre de Jairo continúa vinculada a otro proceso penal. Según la Fiscalía, García enfrenta un juicio como imputado por presuntas agresiones sexuales.

Los antecedentes del caso indican que, después del accidente de tránsito, las autoridades descubrieron que el hombre tenía una orden de captura pendiente desde 2013 por delitos sexuales presuntamente cometidos contra su hija menor de edad.

Tras conocerse esa orden judicial, García fue detenido y remitido al Centro Penitenciario de El Progreso, en el departamento de Yoro, mientras avanzaban las diligencias relacionadas con el proceso por delitos sexuales.

La sentencia por homicidio imprudente leve establece la responsabilidad penal de García en la muerte de su hijo en el accidente vial. No obstante, el proceso relacionado con las presuntas agresiones sexuales deberá continuar por la vía judicial correspondiente.