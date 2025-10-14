Padre de Jairo no asistirá al funeral; tiene orden de captura por grave delito

Las autoridades policiales confirmaron este martes 14 de octubre la captura de Héctor Eduardo García, padre del menor que perdió la vida en el accidente entre una rastra y una motocicleta ocurrido el lunes en el segundo anillo de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
El accidente cobró la vida del pequeño Jairo Isaac García, de 11 años, quien se conducía junto a su padre en una motocicleta cuando fueron impactados por el pesado vehículo.
De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Héctor Eduardo García fue arrestado y acusado del delito de homicidio imprudente por el accidente, ya que se presume que habría tenido responsabilidad en la maniobra que terminó en tragedia.
Sin embargo, al revisar la base de datos de la Policía Nacional, las autoridades descubrieron que el detenido tenía una orden de captura vigente desde 2013 por los delitos de violación y actos de lujuria agravados en perjuicio de su hija menor de edad.
Inicialmente, Héctor Eduardo García fue acusado por el accidente; sin embargo, al tratarse de un hecho culposo, las autoridades consideraban dejarlo en libertad. No obstante, la orden judicial pendiente por delitos sexuales motivó su inmediata detención.
El arresto se llevó a cabo en San Pedro Sula, luego de que los agentes recibieran la autorización del juzgado competente.
Fuentes policiales informaron que la detención se efectuó en la Primera Estación Policial, donde los investigadores esperaron la confirmación oficial antes de proceder.
El trágico hecho ocurrió la mañana del lunes frente al sector Las Anonas, en el segundo anillo de circunvalación. Según versiones preliminares, Jairo Isaac García viajaba con su padre en una motocicleta al momento del accidente.
El niño murió en el lugar, mientras que su padre resultó con lesiones leves. Testigos relataron que el conductor del camión, de origen salvadoreño, se entregó y fue identificado horas más tarde por las autoridades.
El padre había manifestado que trasladaba a su hijo hacia su lugar de trabajo, pues la madre del menor se encontraba cuidando a otro de sus hijos, quien había sufrido un accidente días atrás.
Héctor Eduardo García fue arrestado y ahora enfrentará los procesos judiciales.
Por otro lado, la Cancillería de El Salvador emitió un comunicado aclarando que la rastra involucrada “no pertenece al Gobierno de El Salvador ni a ninguna de sus instituciones”.El documento detalló que el vehículo fue alquilado temporalmente en noviembre de 2024 para transportar ayuda humanitaria hacia Costa Rica, y que durante esa misión “portó distintivos oficiales de manera temporal”.