Padre de Jairo no asistirá al funeral; tiene orden de captura por grave delito

Por otro lado, la Cancillería de El Salvador emitió un comunicado aclarando que la rastra involucrada “no pertenece al Gobierno de El Salvador ni a ninguna de sus instituciones”.El documento detalló que el vehículo fue alquilado temporalmente en noviembre de 2024 para transportar ayuda humanitaria hacia Costa Rica, y que durante esa misión “portó distintivos oficiales de manera temporal”.